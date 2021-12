Poco prima dell’estate 2020, la relazione tra la bellissima showgirl ed il talentuoso ballerino giunse al capolinea: ecco il perché…

La chiacchieratissima storia d’amore tra la meravigliosa fashion blogger e l’amatissimo ex inviato in Honduras del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ è sempre stata al centro dei riflettori: sono tantissime le voci di corridoio sul perché della loro rottura…

Dopo anni è stata fatta luce sulla questione: a sganciare la bomba è stata la nota esperta di gossip Deianira Marzano.

Nelle sue IG stories, la bella influencer napoletana ha parlato proprio di Belen Rodriguez e della sua vita sentimentale passata e presente: afferma, infatti, che la modella argentina sarebbe andata ad una festa, insieme ad altri personaggi famosi del mondo dello spettacolo, e si sarebbe lasciata andare a delle confessioni shock, riguardanti il suo ex fidanzato Stefano De Martino ed il suo attuale compagno Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Deianira Marzano svela tutta la verità: “E’ finita perché…”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> L’inflazione rovina le feste natalizie. Voli cancellati e bollette da pagare. Il settore turismo ancora sotto pressione

Ecco le parole dette da Deianira Marzano nelle IG stories in cui parla della Rodriguez: “Belen settimane fa era ad una festa nel napoletano insieme anche ad altri personaggi noti come Livio Cori, Anna Tatangelo ecc…”. E ancora: “Riferiva sia che la sua storia d’amore con Stefano era finita perché lei voleva un altro figlio, e lui no… ed anche che con Antonino era finita, cause non specificate”.

Quest’ultima indiscrezione fa riferimento al recente gossip che vedeva protagonisti Belen ed il suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. Stando ai rumors i due avrebbero vissuto un momento di crisi: un periodo instabilità che, però, hanno entrambi smentito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Mi accontenterei di pomiciare con il tuo riflesso” Diletta Leotta, il selfie allo specchio fa sbroccare i fan – FOTO

Una cosa è certa: la vita sentimentale di Belen Rodriguez desta molta curiosità ai suoi fan.