“Divina veramente” Caterina Balivo non si nasconde e posta sui social la FOTO del peccato: i fans sono disorientati

Caterina Balivo, la foto del peccato ha messo sottosopra il profilo della conduttrice. Pioggia di commenti.

Caterina Balivo, la conduttrice amata e seguita sin dai suoi esordi attualmente non ha alcun programma in cantiere. Dopo anni ed anni dedicati alle reti RAI, per Caterina si è aperto un periodo di riposo dalla televisione. Ma la sua vita continua ad essere frenetica e piena di avvenimenti. Tra le storie ad esempio ha postato un evento importante che coinvolge tutta la famiglia, ovvero le recite natalizie dei più piccoli.

Non perde occasione per raccontarsi sui social dove post dopo post mostra sempre un lato diverso di sé, i fans apprezzano questo suo modo di fare. Spesso interagisce con i fans che spendono parole liete nei suoi confronti, commentando o anche con un semplice like fa sentire comunque la sua presenza.

Caterina Balivo si mostra senza esitazione alcuna: la foto del peccato è devastante

Seduta a tavola Caterina Balivo scherza posizionando davanti a sé diversi calici di vino rosso. Ovviamente si tratta di una battuta che non tutti hanno colto, anzi qualcuno avrebbe invitato la conduttrice a non bere tanto ed essere pronta per concedere un’ottima intervista.

“Non bere troppo sennò domani a Silvia cosa gli racconti?? 😂😂Scherzo naturalmente.. Buon pranzo (sarò felicissimo di rivederti in tv dopo tanto tempo ❤️📺)”, la Balivo infatti sarà ospite domani di “Verissimo”, nel salotto della Toffanin dove si racconterà e chissà, magari si toglierà anche qualche sassolino dalla scarpa.

In molti le chiedono quanto tornerà in tv con un programma suo, nessuna risposta è pervenuta, Caterina evidentemente è in attesa di un progetto valido. In foto appare molto intrigante, il viso acqua e sapone che mostra da sempre con orgoglio è ormai la sua carta vincente. Quest’estate la collaborazione con il brand di costumi è stata graditissima dal web, modelli che mettevano in risalto la sua splendida fisicità.

D’altronde anche Caterina proviene dal mondo di Miss Italia, era il 1999 quando la conduttrice si classificò al terzo posto. Quell’anno l’ambita fascia è stata vinta da Manila Nazzaro, attualmente nella casa del “Grande Fratello VIP”.