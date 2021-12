La passione per il Teddy Coat continua a riaffiorare: Chiara Ferragni non rinuncia alle coccole e alla morbidezza in questo Inverno 2021.

Monocromatico ed irresistibile, il Teddy Coat è una vera e propria ossessione: lo dimostra l’influencer più amata dagli italiani, Chiara Ferragni.

Ci aveva già deliziati con la visione di questa unica fonte di morbidezza quando era volata a Londra. Qui, con la scusa dell’affrontare il freddo della capitale britannica, la moglie di Fedez ci aveva mostrato le nuove tendenze cappotti dell’Inverno 2021, lasciando emergere il Teddy Coat della collezione Birkin di Hermès.

Per Chiara, i colori nude e le tonalità sulla scia del beige come il biscotto e il cioccolato al latte, sono veramente una mania: arricchiscono la sua palette della stagione fredda colorando borse e cappotti.

Ora, non riesce a trattenersi dal farci innamorare del cappotto in alpaca firmato Max Mara, che scala le classifiche delle ultime tendenze e conquista numeri glaciali. Non è difficile da immaginare, perché con le temperature degli ultimi giorni, l’unica volontà che abbiamo è avvolgerci in un caldo tepore. L’ultimo Coat indossato da Chiara è il capo perfetto per questo: sopra una tuta o un paio di jeans, arricchisce l’outfit e lo rende a prova di freddo!

Chiara Ferragni e il Teddy Coat di Max Mara: un addio al freddo e un benvenuto alle tendenze Inverno 2021!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Dal 2017, il Teddy Coat detta tendenza: sotto la direzione creativa di Ian Griffiths, sfilò per la prima volta. Oggi torna sotto i riflettori, indossato da Chiara Ferragni, e lo fa in una dolce nuance dal sapore del cappuccino.

Taglio oversize e collo ampio: è comodo e avvolgente, come un abbraccio.

Per seguire le orme della mamma di Leone e Vittoria, possiamo abbinarlo ad un maglione con cappuccio del brand Ralph Lauren, leggings neri elasticizzati e comodi e borsa Hermès color cioccolato.

Un outfit semplice ma d’impatto che affronta la stagione fredda con dolcezza e senza timore delle temperature basse.

Basta veramente poco per seguire le tendenze moda Inverno 2021, e il Teddy Coat sarà un capo che ci porteremo nel cuore ancora, ancora e ancora, senza stancarci mai di abbinarlo a qualsiasi look.