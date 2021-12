“Meravigliosa protagonista”. Dayane Mello finalmente libera da “La Fazenda”. Le polemiche sono solo all’inizio – VIDEO

Dayane Mello è stata eliminata dal reality “La Fazenda” che è in corso nel suo paese d’origine. Finalmente potrà sapere la verità sul suo conto

Un vero e proprio incubo è stata l’esperienza della modella Dayane Mello durante il reality che si sta tenendo nel suo paese d’origine (Brasile) dal titolo “La Fazenda”, format simile al nostrano “La Fattoria”.

La donna ha partecipato a un festino durante lo svolgimento della gara in cui tutti i concorrenti hanno alzato il gomito. Terminato il momento di esuberanza, è stata probabilmente molestata sessualmente da Nego Do Borel, cantante molto famoso oltreoceano, che è stato eliminato dal gioco in seguito alle sue azioni. Usiamo il termine probabilmente poiché le telecamere del reality hanno deviato al momento della presunta aggressione. Le immagini sono al vaglio delle autorità; ciò che è lampante è che non vi sia stato alcun consenso esplicito da parte di Dayane Mello.

Dayane Mello: il messaggio ambiguo lasciato dal suo staff su Instagram

Il giorno dopo l’aggressione Dayane Mello non aveva alcun ricordo di cosa fosse accaduto. Nessuno durante lo svolgimento del programma si è preso la briga di raccontarle cosa probabilmente aveva subito. Inoltre, il suo avvocato personale ha annunciato pubblicamente che la donna non poteva lasciare la competizione di sua spontanea volontà poiché avrebbe dovuto pagare una penale molto cara; in poche parole, era come se fosse in prigione.

Molti, infatti, tra amici e fan italiani hanno pregato gli spettatori brasiliani di farla uscire dal programma tramite televoto. Oggi, finalmente, Dayane è stata eliminata e verrà informata di quanto accaduto. Sarà a sua discrezione procedere e perseguire legalmente Nego Do Borel o la produzione de “La Fazenda”.

Tuttavia, le polemiche sono solo all’inizio a causa del messaggio ambiguo lasciato dal suo staff su Instagram in cui si parla della sua esperienza in termini di nostalgia, catalogando in un video i momenti migliori di quello che a tutti gli effetti è stato uno spettacolo dell’orrore.

Dayane Mello stessa ha poi pubblicato un suo comunicato personale in cui scrive: “D’ora in poi sarà il momento di riflettere, imparare dai miei errori e andare avanti con la mia vita”. I fan inneggiano nel commenti: “Sei stata una meravigliosa protagonista”.