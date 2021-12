Diletta Leotta da sballo sui social network: la conduttrice ha pubblicato un selfie allo specchio da infarto immediato.

Diletta Leotta prontissima per una nuova giornata di campionato. Quest’oggi c’è in programma l’incredibile match tra Roma e Inter. I giallorossi stanno vivendo un inizio di stagione davvero complesso: la banda di Mou non riesce a trovare continuità. I nerazzurri, invece, stanno vivendo il loro miglior momento e sono lanciatissimi. Allo stadio Olimpico c’è la bellissima conduttrice siciliana.

Poco prima di entrare a bordo campo, la nativa di Catania regala subito un meraviglioso scatto alla sua platea di ammiratori. Domenica scorsa il volto di Dazn era al Maradona di Napoli, questo weekend è stata designata invece per lo stadio romano. Il selfie allo specchio fa sbroccare i fans: arrivano subito commenti piccanti per lei.

Diletta Leotta strepitosa: il selfie allo specchio fa sbroccare i fans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Pronta per Roma-Inter”, ha scritto Diletta in didascalia. La conduttrice e giornalista è prontissima per il big match di questo sabato di inizio dicembre. Il selfie allo specchio è illegale: la siciliana sta sistemando i suoi capelli sfiorandoli dolcemente con le sue mani. Il suo viso è di una bellezza abbacinante: lo sguardo fa ribollire il sangue dei seguaci mentre le sue labbra sono semplicemente da baciare.

La magliettina è super esplosiva e non nasconde i lineamenti delle sue forme portentose e del suo lato A prosperoso. Tra le mani, la 30enne ha probabilmente le note da trattare durante la grande sfida. La Leotta ha compiuto 30 anni proprio ad agosto, facendo una festa che è stata sulla bocca di tutti per almeno 1 mese.

Diletta non sbaglia un colpo sui social network: in un modo o nell’altro, riesce sempre a far impazzire i suoi fan condividendo contenuti al limite del proibito.