A distanza di anni, è tornata Giulia De Lellis nello studio di Uomini e Donne: la carriera della influencer, infatti, è partita proprio in quello studio come corteggiatrice

Giulia De Lellis è tornata come ospite per una puntata di Uomini e Donne. Per quale motivo? Raffaella Mannoia, autrice del programma, ha scritto un libro dove ha raccontato un po’ di storie che sono passate per lo studio ma con degli pseudonimi. Per questo sono state invitate un po’ di corteggiatrici per capire se sono coinvolte nel libro. E, nel caso di Giulia, sembra proprio di sì: è lei la Giorgia del libro della Mannoia, la ragazza che ha sognato l’amore e che è stata tradita da chi sognava di sposare.

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne: “Vi racconto cosa ho fatto”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U o m I n I e D o n n e ( @ u o m I n I e d o n n e )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>> Programmazione Natale 2021: dai cartoni Disney ai film per le feste

L’unica cosa che non tornava a Maria De Filippi, è la parte del libro in cui Giorgia distrugge la casa del tronista che l’ha scelta: a chiarire questo punto è stata proprio Giulia, che ha dichiarato di averlo fatto.

“Gli ho distrutto casa, la play, gli ho bucato i vestiti e gli ho rovinato i quadri. Lo sapete, all’epoca ero una testa calda e reagivo d’istinto, facevo tutto quello che mi passava per la testa” ha raccontato, però poi ha aggiunto: “Sono passati, quanti anni? Cinque? Quasi sei? Adesso è tutto diverso. Sono felicemente fidanzata“.

La storia con Andrea, infatti, è oramai acqua passata: l’ex tronista è felicemente fidanzato con l’attrice Elisa Visari mentre Giulia ha trovato l’amore tra le braccia di Carlo Beretta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Veronica Lario com’è diventata? La seconda moglie di Berlusconi a 65 anni è irriconoscibile. Le FOTO sono surreali