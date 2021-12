“Dovresti finire nel dimenticatoio”. Chiara Nasti nel mirino: figuraccia atroce

Polemica contro Chiara Nasti: tutto è cominciato quando la famosa influencer ha fatto un box delle domande su Instagram dove ha chiacchierato un po’ con i fans

Chiara Nasti è una delle donne più amate ma anche discusse del mondo del web. Ha raggiunto la popolarità sui social per essere incredibilmente bella, sia lei che sua sorella Angela che è stata presa come tronista qualche anno fa nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. L’influencer un po’ di tempo fa ha avuto il covid e lo ha rivelato ai suoi social quando è tutto passato, poi ha fatto un box delle domande su Instagram che ha fatto molto discutere per quanto ha detto sul vaccino.

Chiara Nasti nel mirino del web: “Dovresti vergognarti di quello che dici”

Qualcuno dovrebbe dire a Chiara Nasti che farsi il vaccino durante una pandemia che in meno di 2 anni ha fatto fuori centinaia di migliaia di persone nel mondo non significa “seguire la massa”, ma avere un minimo istinto di sopravvivenza 🌝 PS: stop making stupid people famous pic.twitter.com/maWPHyVI9a — P o t e r e a l V o m e r o ( @ c m q p i e n a ) D e c e m b e r 2 , 2 0 2 1

Durante questa chiacchierata con i followers, ha ricevuto una domanda molto chiara: “niente polemica, lo hai fatto il vaccino sì o no?”. Chiara ha risposto in maniera molto piccata. “Se dico no, “capra ignorante” e io la gente che se la prende così la trovo troppo idiota. Io penso che loro seguano la massa quindi mi scoccio di combattere“.

Il commento degli utenti sul web non lascia spazio a fraintendimenti: “ Qualcuno dovrebbe dire a Chiara Nasti che farsi il vaccino durante una pandemia che in meno di 2 anni ha fatto fuori centinaia di migliaia di persone nel mondo non significa “seguire la massa”, ma avere un minimo istinto di sopravvivenza“.

Chiara non ha ribattuto a questa polemica, ma in fin dei conti lei stessa aveva anticipato di non avere alcuna voglia di litigare con le persone sui social per questo argomento.