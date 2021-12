Emma Marrone ha postato una fotografia disarmante sul suo profilo: la cantante è al settimo cielo e sfodera un outfit spettacolare.

Emma Marrone è una delle cantanti più amate e apprezzate dell’intero panorama musicale italiano. La nativa di Firenze, fin dai suoi esordi in televisione nella scuola di ‘Amici di Maria De Filippi’, si è distinta per la sua voce meravigliosa e per la sua bellezza incredibile. In questi anni, la classe 1984 ha consolidato la sua posizione prendendo parte a numerosi programmi televisivi.

La Marrone fa parte anche del corpo di giudici del seguitissimo programma ‘X Factor’. “Hai detto finale????? Si FINALE. Io e @ggianmarja vi diciamo GRAZIE. A prestissimo“, ha scritto nella didascalia. La puntata è stata ricca di colpi di scena e l’eliminazione di Erio ha sollevato una pesante lite tra Emmanuela e Manuel Agnelli. La vincitrice del 62esimo Festival di Sanremo ha condiviso poco fa uno scatto da crepacuore, sfoderando un outfit da capogiro.

Emma Marrone, l’outfit toglie il fiato: bellezza fulminante e sguardo folgorante

Emma, poco fa, ha condiviso uno scatto esagerando, riportando l’annuncio in didascalia. La cantante indossa un vestito meraviglioso che risalta la sua bellezza. Il suo viso è abbacinante e la luminosità che traspare da ogni suo poro è abbagliante. L’artista sfiora con delicatezza il mento con le mani.

Lo sguardo pietrifica la platea di ammiratori: l’espressione che assume è semplicemente seducente e i suoi lineamenti sono pressoché perfetti. “Che gnocca”, ha scritto un utente nello spazio dedicato ai commenti, mostrando tutta la sua gioia nel vedere l’immagine. “Mi lasci senza fiato”, “Sei uno splendore”, “Sei bellissima”, c’è scritto ancora.

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate in rete, Emma farà parte del ricchissimo cast dei big in gara nel Festival di Sanremo del 2022. La kermesse musicale sarà guidata per la terza volta da Amadeus.