Fedez ce la fa, batte la concorrenza e conquista il posto più ambito

Il rapper festeggia il raggiungimento del traguardo più ambito dopo essere riuscito a superare persino Marracash. La gioia è alle stelle

Anche questa settimana sono stati pubblicati i dati relativi alle vendite degli album, dei vinili e dei singoli in Italia. La classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) solo setti giorni fa vedeva dominare in toto Marracash, che si è aggiudicato le prime posizione con il suo nuovo disco “Noi, Loro, Gli Altri“. C’era particolare attesa per i risultati di questa settimana dopo l’uscita del progetto discografico di uno degli artisti italiani più seguiti, Fedez. Quest’ultimo è riuscito in una grande impresa e per lui è tempo di festeggiamenti.

Classifica FIMI: Fedez sbaraglia la concorrenza e raggiunge l’ambita vetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Un podio tutto italiano quello di questa settimana che vede ai primi tre posti degli album più venduti tre degli artisti di maggior successo della scena musicale italiana. Al terzo posto l’icona rock Vasco Rossi che mantiene la sua posizione con l’album “Siamo qui“. Scende invece al secondo Marracash, dopo lo straordinario debutto della scorsa settimana.

È proprio Fedez ad aggiudicarsi la vetta della classifica FIMI di questa settimana, “Disumano” è infatti l’album più venduto degli ultimi sette giorni. “Grazie a tutti“, scrive il rapper condividendo la notizia. Debutta in prima posizione anche tra i vinili, il cui podio viene completamente rivoluzionato. Se al primo posto tra i vinili più venduti troviamo Fedez, al secondo ci sono i Negrita con “MTV Unplugged“, mentre al terzo Paolo Conte con “Live at Venaria Reale“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gianni Morandi, il messaggio che addolora i fan: lo straziante ricordo

Discorso differente per la classifica dei singoli che vede ancora in testa Marracash che si tiene stretto la prima e la seconda posizione con “Love” e “Crazy in love“. Al terzo posto ritroviamo proprio Fedez che entra sul podio con la traccia “Sapore“, il brano realizzato insieme a Tedua.

La canzone non è ufficialmente un singolo ma con molte probabilità potrebbe diventarlo. Oltre a essere il brano prediletto dalla moglie, Chiara Ferragni, è uno dei brani più amati dai fan e i numeri degli ascolti della prima settimana lo dimostrano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Ilary Blasi, prima di “Passaparola”: la FOTO che ti cambia la giornata

Sia Fedez che Marracash hanno ottenuto dei debutti di tutto rispetto, ma chi riuscirà a mantenere le vette delle classifiche nelle prossime settimane? Staremo a vedere.