Nella vita di Flavio Insinna un grande cambiamento è imminente. Per il conduttore cambia tutto: cosa sta succedendo.

Tempi duri per Flavio Insinna, dopo una drastica decisione della Rai. Una batosta che cambia per sempre la carriera del conduttore, così stroncato. Il presentatore romano molto amato dal pubblico, alla guida dei format tra i più noti, sembra lasciare per sempre uno dei suoi principali format.

Si tratta di “Affari tuoi”, dove ha rivestito il ruolo di conduttore per ben quattro anni, a cui sembra dover dire addio. Una rivelazione che ha spiazzato tutti, visto gli ottimi ascolti raccolti dal game-show nel corso delle edizioni.

Sembra già essere stato individuato il sostituto che ne prenderà le redini, soppiantando così Insinna. Il motivo di questo drastico cambio di rotta, sarebbe determinato da un retroscena passato.

Flavio Insinna: cambia tutto, drastica decisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Da infarto”, Valentina Vignali VIDEO tutorial capelli bollente: l’attenzione è concentrata però su un altro particolare…

“Affari tuoi” dice addio a Flavio Insinna. Questa la rivelazione bomba che ha fatto tremare gli spettatori, affezionati da anni al game-show. La decisione sarebbe stata dettata da alcuni comportamenti passati messi in atto dal conduttore romano.

“A Striscia la Notizia” sono riemersi infatti alcuni filmanti durante dei fuori onda in cui avrebbe perso la testa scagliandosi contro i partecipanti e la produzione: da scatti di ira a pesanti insulti, i suoi modi di fare avrebbero creato un clima tesissimo.

In particolare si sarebbe infuriato per la scelta di una concorrente proveniente dalla Val D’Aosta, per lui troppo poco incisiva. Già all’epoca, i fatti risalgono al 2017, questi gli avevo giocato la sospensione dell’emittente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Alfonso Signorini non riesce a darsi pace: la maledizione che lo perseguita

Nonostante il tempo trascorso, in interviste passate aveva svelato di non essersi perdonato per queste pesanti illazioni a cui si era lasciato andare, sembra che questo retroscena continui a pesare sul percorso del presentatore. A tal punto che verrà allontanato per sempre dal suo storico format: a prendere il suo posto sembra essere Carlo Conti.