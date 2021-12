Gianni Morandi è amatissimo da tutti i suoi fans: il noto cantante ha addolorato tutti condividendo un ricordo straziante sui social.

Gianni Morandi è uno dei mostri sacri della musica italiana: le canzoni del classe 1944 hanno riscosso un notevole successo e anche i suoi brani più vecchi vengono ascoltati ancora oggi. Il nativo di Monghidoro, qualche mese fa, aveva fatto preoccupare tutti a causa di un incidente ‘domestico’ in cui stava per perdere l’uso delle mani.

Mentre stava bruciando alcune sterpaglie nella sua campagna, il 76enne perse l’equilibrio e cadde nel fuoco. Ricoverato prontamente in ospedale, i medici sono riusciti a salvare tutto. Gianni, qualche giorno fa, ha condiviso un post toccante sui social network in cui ha parlato di un ricordo straziante.

Gianni Morandi, il ricordo toccante sui social: parole fantastiche

Gianni Morandi ha deciso di utilizzare i suoi canali social condividendo un post strappalacrime sul suo profilo. Il classe 1944 ha condiviso uno scatto in cui c’erano lui e suo padre: la somiglianza è incredibile e i loro sorrisi sono luminosissimi. “Oggi mio padre “compie” 100 anni. È nato il 30 novembre 1921 e purtroppo mi manca da 50 anni“: inizia così il lungo messaggio riportato in didascalia.

Il conduttore dei Festival di Sanremo del 2011 e del 2012 ha anche descritto la sua figura paterna con parole molto forti. “È la persona che mi ha cresciuto, educato, formato e preparato ad affrontare la vita. Avrei ancora bisogno della sua presenza e dei suoi consigli“. Le parole hanno ovviamente emozionato tutti. Il cantante è amato non soltanto per la sua incredibile voce, ma anche per la sua simpatia. Anche sul web, Gianni ama interagire con i suoi followers e scherzare con loro.

Secondo alcune indiscrezioni, Gianni potrebbe far parte del cast dei big in gara alla prossima edizione del ‘Festival di Sanremo’. Qualcuno gli ha già posto la domanda, ma il bolognese ha risposto con ironia.