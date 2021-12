Conoscete tutto su Ilary Blasi? La conduttrice ha un passato interessante e la sua carriera è iniziata molto tempo fa, ecco come

Ilary Blasi è una delle conduttrici più note della televisione italiana, conosciuta da tutti per essere la moglie di Francesco Totti. Ultimamente è stata impegnata con il programma “Star in the Star” e lo scorso anno ha presentato l’ultima edizione dell‘”Isola dei famosi”.

La maggior parte degli italiani crede che la conduttrice romana abbia iniziato la sua carriera con l’esperienza di “Passaparola” dove il suo ruolo era quella da letterina. Ma c’è un retroscena che nessuno sa, ecco di cosa si tratta.

Ilary Blasi, il vero esordio della conduttrice

In realtà è sbagliato affermare che l’esordio di Ilary Blasi sia stato la sua partecipazione a “Passaparola”, visto che prima del programma ha avuto un’altra esperienza in televisione. All’età di diciassette anni, precisamente nel 1998, l’ex letterina si è fatta conoscere dal pubblico a “Miss Italia” con la fascia Miss Cinema Lazio.

Inoltre anche da bambina è stata ingaggiata su alcuni set come baby attrice. A soli tre anni, insieme a Mariangela Melato ha sponsorizzato l’Olio Cuore in un spot televisivo. Poi ancora ha lavorato in campagne pubblicitarie come Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Renault e Fiat.

Insomma, una carriera iniziata molto tempo fa e che in questi ultimi anni le sta facendo riscontrare molto successo. Oggi, non solo è una conduttrice affermata, ma anche una moglie e mamma meravigliosa che pone al primo posto la sua famiglia. Francesco Totti è il suo grande amore, i due stanno insieme da tanto tempo ed hanno una storia fantastica.

La coppia è molto seguita dal pubblico italiano che la supporta e sostiene in ogni situazione, i due condividono molti momenti insieme ai fan, sia della loro vita pubblica che privata. La stima, l’ammirazione e l’affetto non mancano.