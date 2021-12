Sophie Codegoni per l’ultima puntata andata in onda del GF Vip, ha scelto un abito bianco che ha fatto impazzire i suoi fans: l’ultimo scatto ha fatto record di likes

Sophie Codegoni è una delle concorrenti più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza ha raggiunto la popolarità quando ha partecipato a Uomini e Donne come tronista, programma in cui ha fatto perdere la testa a ben quattrocento ragazzi. Nella casa non ha fatto niente di diverso, infatti Gianmaria Antinolfi si è preso una cotta per lei e la sta corteggiando dall’inizio del programma. Proprio negli ultimi giorni, con la complicità di un bicchiere di vino, lei ha deciso di lasciarsi andare e cedere alle sue lusinghe.

Sophie Codegoni in bianco per la puntata del GF Vip: bella come una Dea

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a S o p h I e C o d e g o n I ( @ s o p h I e . c o d e g o n i)

Durante la puntata andata in onda ieri sera su Canale Cinque, la bella Sophie ha confessato che si è lasciata andata semplicemente perché per una volta con Gianmaria sembrava facile, e non come le altre volte che è stato pesante e che le ha messo delle pressioni totalmente inutili. Dunque, se Gianmaria vuole continuare a frequentarla, deve stare molto attento a non starle addosso e a continuare a mantenere questa leggerezza tra di loro.

Sophie, per la puntata, ha scelto un abito bianco che le stava meravigliosamente bene, e che le fasciava il fisico incredibile. Uno degli scatti ufficiali della puntata è stato pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha ricevuto tantissimi complimenti.

La foto ha ricevuto tantissimi likes in un pochissimi minuti: solo complimenti per una delle influencer più seguite del mondo dei social e delle concorrenti più amate di questa lunga edizione.