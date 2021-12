“Chi ti credi di essere?”. Manuel Bortuzzo nel mirino del “GF Vip”. È bufera

Manuel Bortuzzo finisce nel mirino del web dopo l’ultima puntata del GF Vip: continua il suo rapporto complicato con Lulù all’interno della casa più spiata

Manuel e Lulù sono stati la prima coppia di questa lunga edizione del GF Vip. I due si sono conosciuti all’interno del reality e hanno cominciato una storia durante le prime settimane, storia destinata a finire perché Manuel non ne poteva più delle pressioni che gli causava la Principessa. Ci sono stati diversi tira e molla ma adesso il nuotatore è arrivato ad un punto di non ritorno e durante le ultime puntate ha deciso di prendere una posizione netta contro di lei per dissociarsi ufficialmente dalla sua persona.

GF Vip, Manuel contro Lulù: “Io mi dissocio”. Bufera sul web

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

Manuel l’ha nominata sia la scorsa puntata, dopo la scenata che Lulù ha fatto per l’eliminazione della sorella, e ieri sera. Il nuotatore ha ribadito ancora una volta di non sopportare i comportamenti della Principessa e lei, nel sentirselo dire, è scoppiata in lacrime affermando che lei non nominerà mai Manuel perché tiene troppo a lui.

Manuel ha cercato di farle capire che fa male, perché lui l’ha nominata proprio per la loro situazione che lo ha fatto soffrire negli ultimi giorni. Aldo è arrivato in suo soccorso, dicendo che Manuel passa sempre come l’antipatico in questa situazione, quando ha subito pressioni importanti da parte di Lulù stando male ogni volta, arrivando addirittura ad ammalarsi e ad avere la febbre alta.

Una buona parte del web è dalla parte di Lulù perché ritengono che Manuel l’abbia usata. E, dopo il modo in cui lui si è dissociato, sono stati in molti a scrivere lo stesso pensiero: “Ma chi ti credi di essere?”.