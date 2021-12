Francesca Verdini ha condiviso su Instagram un momento di passione al fianco del suo amore. I fan si sciolgono.

“Il senso di ogni cosa”. Queste le emozionanti parole condivise da Francesca Verdini su Instagram in accompagnamento a uno scatto dolcissimo in cui è ritratta in effusioni travolgenti con Matteo Salvini.

Una dedica passionale in cui ha espresso tutto il suo amore per il politico, con cui è legata dal 2019 portandola a trasformare un incontro casuale in un rapporto duraturo, tanto che a oggi convivono a Roma.

La classe 1993, di origini fiorentine, ha fatto breccia nel cuore del leader della Lega conquistandolo con i suoi occhioni nocciola, la sua chioma castana e il suo fisico da urlo.

Francesca Verdini con il suo Matteo: momento passionale

“Puro amore”, “Meravigliosi”, “Bellissimi”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Francesca Verdini su Instagram. Si tratta di uno scatto in cui è ritratta in riva al mare intenta a coccolarsi con il suo compagno.

Matteo si mostra dolcissimo intento a darle un bacio sulla guancia, che lei riceve con estasi, tanto da far sciogliere i suoi 35 mila follower.

Nel feed della compagna di Salvini sono innumerevoli i contenuti al suo fianco. Non mancano poi scatti in cui è ritratta con look mozzafiato e quelli dai suoi momenti di quotidianità. Dopo gli studi in economia, si è specializzata nell’ambito della comunicazione lavorando nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo e occupandosi di gestire i social per format.

I fan rimangono colpiti da ogni scatto condiviso sulla gallery della fidanzata di Salvini. La sua bellezza e la sua personalità travolgente, fanno sì che ogni post scateni sempre il popolo del web tra cuori e complimenti.