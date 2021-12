“Vi dovete vergognare”. Panico ad “Amici 21”, l’allievo viene fatto fuori

Bufera contro Amici di Maria De Filippi: tutto è cominciato a causa delle anticipazioni che sono uscite sulla puntata che andrà in onda domani pomeriggio

È entrato con una sfida ed è uscito con una sfida. Stiamo parlando di Guido, allievo di Alessandra Celentano nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha sempre dimostrato di essere un ragazzo molto simpatico ma anche tanto rispettoso e pieno di talento, infatti nel corso delle ultime settimane aveva imparato a farsi volere bene da tutti i telespettatori. E ora ha tantissime persone che lo stanno difendendo e che stanno protestando per la sua eliminazione, che andrà in onda nella puntata di domani.

Amici 21, Guido viene eliminato: bufera sul web

La puntata è stata registrata durante la giornata di giovedì e, alla fine della registrazione, sono state rivelate le eliminazioni di tre ben concorrenti: Tommaso, Virginia e Guido. Questi ultimi due erano due ballerini della docente Alessandra Celentano, che ha protestato molto durante la loro eliminazione ma che non ha potuto fare niente per farli rimanere nella scuola.

Sul web è scoppiata una polemica, perché di recente ci sono state delle eliminazioni in favore di ragazzi che, entrando, si sono creati una storia d’amore. Come è successo con Elena, la ragazza entrata nella scuola e che aveva dei precedenti con LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Secondo molti, il programma ha scelto di puntare più sulle coppie che sui talenti che potrebbero farne parte.

Sembra proprio che l’eliminazione di Guido non verrà perdonata tanto presto: intanto, domani potremo vedere come sono andate le cose nel corso della puntata che andrà in onda.