Monica Bertini si è mostrata irresistibile al fianco alle donne a cui è più legata nella sua vita. La loro bellezza ha fatto sognare il popolo del web.

Bellissime, sorridente e dal fascino magnetico. A far sognare il popolo del web non solo le curve e lo sguardo magnetico di Monica Bertini, ma anche quello delle donne più importanti della sua vita.

La conduttrice e giornalista si è infatti mostrata intenta in una gita per Milano con la madre, la cugina e la sua tata. Un momento spensierato per la nota presentatrice attiva nel mondo dello sport, tra i volti più noti di Premium e Sky.

Classe 1983, dopo gli studi in comunicazione ha seguito un master in giornalismo sportivo per poi fare molta gavetta e infine approdare in importanti programmi televisivi.

Qui si è distinta con la sua bellezza mediterranea e la sua preparazione: anno dopo anno ha conquistato il grande pubblico con il suo fisico incredibile e la sua verve travolgente.

38 anni, oltre ai successi sugli schermi ha raggiunto un grande seguito sul web, in particolare su Instagram: 408 mila follower, il suo feed è un tripudio di scatti irresistibili.

Monica Bertini magnetica: fascino ipnotico

“Io, la mia mamy, la mia cugi e la mia tata”, le parole condivise da Monica Bertini sotto al suo ultimo post apparso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Si tratta di uno scatto in cui è ritratta con alle spalle il Duomo di Milano al fianco delle sue parenti: dalla madre, alla cugina, a colpire i fan della conduttrice la bellezza di tutte.

Il panorama sbalorditivi ha così scatenato le fantasie i follower, accorsi subiti a mettere il loro like e commentare lo scatto: i complimenti per il fascino della famiglia sono innumerevoli.

La foto ha così raggiunto un grande successo, come d’altronde accade a seguito di ogni post condiviso dalla conduttrice, tra le più apprezzate dal pubblico.