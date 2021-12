Programmazione Natale 2021: dai cartoni Disney ai film per le feste

Proprio come ogni anno, insieme al Natale torna anche la magia della Disney in televisione. Ecco la programmazione che ci terrà compagnia durante le feste

Il Natale è famiglia, è pandoro (o panettone, perché questa guerra eterna non terminerà mai), è musica e risate ma anche Disney. Durante la nostra infanzia, ci sono stati numerosi cartoni che ci hanno tenuto compagnia nel corso della nostra crescita e che ad oggi ci ricordano il Natale, perché la televisione li ripropone ogni anno in questo periodo. Quali sono quelli scelti per il prossimo Natale? Andiamo a scoprirlo insieme.

Natale 2021, programmazione completa della Disney

PROGRAMMAZIONE RAI

22 dicembre, Rai 2: Delitti in Paradiso – Speciale Feste;

23 dicembre, Rai 2: The Christmas Waltz;

24 dicembre, Rai 2: Un Natale senza tempo;

25 dicembre, Rai 2: A Christmas Carousel;

26 dicembre, Rai 1: Maleficent – Signora del male;

26 dicembre, Rai 1: Feliz NaviDAD;

27 dicembre, Rai 1: Cenerentola;

28 dicembre, Rai 3: Alita – Angelo della battaglia;

30 dicembre, Rai 1: La Bella e la Bestia;

31 dicembre, Rai 2: Gli Aristogatti;

5 gennaio, Rai 1: Il Ritorno di Mary Poppins;

6 gennaio, Rai 2: Alla ricerca di Dory.

PROGRAMMAZIONE MEDIASET

La Vigilia di Natale andrà in onda, in prima serata, il Concerto di Natale in Vaticano. La sera di domenica 25 dicembre, invece, verrà dato spazio ad All Together Now Kids: questa volta i protagonisti saranno i bambini.

Ma spostiamoci su Italia 1, dove puntuale come ogni anno, il 24 dicembre andrà in onda Una Poltrona Per Due . Nel corso della giornata avremo anche The Grinch, Moschettieri del Re, Braven e La Banda dei Babbi Natali .

. Nel corso della giornata avremo anche e . Per quanto riguarda Rete 4, la programmazione resterà invariabile.

PROGRAMMAZIONE TV8

Il Natale di Joy

Babbo Natale Cercasi

Tutti insieme per Natale

Un Natale per ricominciare

Connessione d’amore

Un Natale inaspettato

La scelta di Jessica

La fabbrica dei biscotti

Due sotto un tetto

Miss Christmas

Per quanto riguarda le saghe, a grande richiesta, il 23 dicembre si comincia con Il Signore degli Anelli sul 20. Su Rai 1 a Natale invece andrà in onda Belle & Sebastian alle 14, Amore Babbo Natale alle 17, gli Eroi del Natale alle 21:40 e Hugo Cabret alle 23:15.