Come pulire tutta la casa in pochi minuti. Una rivoluzione del fai da te

Pulire casa in poco tempo e con facilità, abbiamo qualche consiglio per voi e non potrete più farne a meno vedrete

Durante la settimana non è facile tenere la casa ordinata, tra scompiglio familiare e impegni non si trova mai un momento. Tuttavia vivere in una casa disordinata non è proprio una cosa bella. Allora abbiamo una soluzione per chi è sempre di fretta e ha poco tempo per sistemare casa. Si tratta di un metodo facile e veloce per sistemare il disordine senza molto sforzo. Il famoso “metodo dei due minuti”.

Come sistemare la casa in fretta e con facilità

Il metodo dei due minuti richiede di svolgere un’attività in proprio due minuti di numero. Se qualcosa richiede 2 minuti di tempo per essere fatta, non bisogna rimandare ma farla subito. Per esempio, un piatto prende il tempo di un minuto ad essere pulito e quindi farlo immediatamente permette al lavandino di non rimanere pieno di piatti sporchi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“La dea del Natale”. Caterina Balivo si prepara per le festività ma i fan notano un particolare inquietante – FOTO

Questo vale ad esempio anche per i vestiti della palestra, che possono essere lavati subito anche perché di solito hanno un pessimo odore. Questo ci consentirà di non avere una montagna di vestiti sporchi accantonati in un angolo remoto della casa, che diventa sempre più grossa e fa passare la voglia si sistemarli. Le carte da gioco dopo essere state usate possono essere messe via subito, richiede anche meno di un minuto.

I vestiti indossati se sono ancora puliti possono essere appesi invece che lasciati sopra ai mobili o sedie. Il concetto è che tutto quello che può essere svolto in due o meno minuti dev’essere fatto subito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“La perfezione esiste”, Antonella Fiordelisi bollente con un posteriore da urlo: i fan sono in estasi – FOTO

Di solito la maggior parte di queste faccende casalinghe richiede davvero pochissimo tempo, a mancare è la voglia. Ma se ci impegniamo a svolgere queste piccole attività immediatamente, noteremo sicuramente una bella differenza nell’ordine della casa.

Un’altro detto dice, non lasciare a domani quello che puoi fare oggi. Bisogna ottimizzare il tempo quando lo abbiamo contato. Seguendo questo schema sarà più facile pulire casa, perché quando arriverà il momento delle vere pulizie con stracci e detersivi, la metà del lavoro sarà già stato fatto.