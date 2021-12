Roma-Inter le pagelle e il tabellino del big match andato in scena allo stadio Olimpico.

La Roma, dopo un avvio di stagione poco brillante, ospita l’Inter all’Olimpico per provare a rilanciarsi in classifica. I giallorossi sperano di agguantare un piazzamento Champions ma Milan, Napoli, Atalanta e Inter stanno volando. I nerazzurri stanno vivendo un momento strepitoso e hanno accorciato sulle prime della classe.

Primo tempo choc per la banda di Mourinho, che va sotto per 3 a 0. Calhanoglu, Dzeko e Dumfries timbrano il cartellino e affossano subito i giocatori che giocano in casa. Il dominio della squadra di Inzaghi è netto: la Roma non ha mai avuto occasione per rimettersi in gara. Nel finale, gli ospiti sfiorano il quarto gol a più riprese.

Roma-Inter le pagelle e il tabellino della partita

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 5; Smalling 4.5, Mancini 4.5, Kumbulla 5(60′ Bove 5); Ibanez 4.5, Veretout 5.5, Cristante 5, Mkhitaryan 5, Vina 4.5; Zaniolo 4.5, Shomurodov 5. A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Darboe, Bove, Villar, Zalewski, Borja Mayoral.

All. José Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6.5, Skriniar 6.5, Bastoni 6; Dumfries 7, Calhanoglu 7.5, Brozovic 6.5, Barella 6.5(58′ Vidal 6.5), Perisic 6.5; Dzeko 7, Correa 6(58′ Sanchez 6). A disp. Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Lautaro, Sensi, Vidal, Dimarco, Cortinovis, Zanotti, Carboni. All: Inzaghi.

Reti: 15′ Calhanoglu, 24′ Dzeko, 39′ Dumfries

La Roma, prima di giocare contro lo Spezia, disputerà l’ultimo match della fase a gironi di Conference League contro lo CSKA Sofia. L’Inter, invece, ospiterà il Cagliari domenica prossima: prima c’è però il big match contro il Real Madrid che vale il primato.