La Royal Family ancora scossa dall’interno? La Regina Elisabetta non si arrende e cerca di risolvere a suo modo le cose

La Regina Elisabetta “si sente molto meglio e non vede l’ora di ospitare la Royal Family al gran completo, a Natale, a Sandringham”. Queste le ultime indiscrezioni che trapelano da Buckingham Palace e arrivano direttamente sulle pagine del Mirror tramite una fonte vicina ai Windsor.

Elisabetta vuole un Natale in famiglia e “ha già comunicato la sua decisione ai parenti”. Ora che l’amato marito non c’è più vorrebbe essere circondata dall’amore dei figli e dei suoi nipoti per mettere finalmente da parte i dissidi, i rancori ed i malintesi. Certo non dimentica quello che è successo ma vorrebbe che questo Natale non sia in solitaria come è stato quello dell’anno scorso a causa della pandemia.

Royal Family, Harry e William oltre le telecamere: “rabbiosi”

Ha dovuto lottare non poco Elisabetta per cercare di far quadrare tutto nella sua famiglia, anche nel giorno più doloroso per lei. Non si può dimenticare infatti il giorno del funerale del suo defunto marito, il principe Filippo. In quella giornata densa di dolore, la Regina ha dovuto assistere anche ad una lite furibonda tra i due fratelli, William ed Harry.

I due, infatti, non avrebbero smesso di litigare nemmeno il giorno del funerale del nonno. Ad assicurarlo è l’esperto reale Robert Lacey, autore del libro “Battle of Brothers”. È proprio lui che ha rivelato il retroscena scottante sulla Royal Family. Nonostante i nipoti di Filippo davanti alle telecamere abbiano camminato fianco a fianco, in triste raccoglimento, lontani dal pubblico hanno fatto fuochi e fiamme.

“Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose” ha rivelato Robert Lacey. Insomma nessuna pace fatta, quando i due sono tornati al Castello di Windsor si sono scontrati in modo animato.

Il chiarimento di cui si parlava non era stato poi così proficuo ma Harry e William sapevano di avere tutti gli occhi puntati su di loro e per questo hanno tenuto un comportamento impeccabile davanti alle telecamere.

E per questo Natale come andranno le cose? La Regina Elisabetta che ora sta decisamente meglio farà di tutto per vedere la sua famiglia di nuovo felice e riunita.