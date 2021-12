Sanremo 2022: Amadeus rivela i nomi ufficiali dei 22 big in gara

In anteprima al TG1, Amadeus ha deciso di rivelare i nomi dei Big che gareggeranno al prossimo Festival di Sanremo: da Andrea Bocelli al grande ritorno di Elisa

Amadeus quest’anno ha fatto le cose in grande per il Festival di Sanremo 2022. Essendo la sua terza conduzione di fila, in molti pensavano che si sarebbe lasciato andare nella comodità di questo ruolo, invece ha deciso di spiazzare tutti e di mettere insieme 22 artisti che nessuno avrebbe mai pensato di rivedere sul palco dell’Ariston. Si può dire che sia riuscito in una impresa impossibile. Da Andrea Bocelli ad Elisa, andiamo a vedere chi sono tutti 22 artisti che si gareggeranno prossimamente al Festival della canzone italiana.

Sanremo 2022, Amadeus rivela i nomi dei 22 cantanti in gara!

In anteprima al TG1, Amadeus ha deciso di leggere lui personalmente la lista dei nomi che ha scelto per il prossimo Festival che ci attende. E, i nomi che ha pronunciato, hanno mandato in visibilio il web. Una lista che mette d’accordo tutti: sia i più giovani che vedranno salire sul palco i loro idoli provenienti dalle ultime edizioni dei talent show, che i più grandi che vedranno grandi ritorni dopo decenni sul palco più ambito d’Italia.

La lista completa dei Big che si esibiranno all’Ariston:

Achille Lauro Michele Bravi Iva Zanicchi Rkomi Fabrizio Moro Irama Giusy Ferreri Mahmood e Blanco Giovanni Truppi Emma Aka7even Dargen d’Amico Gianni Morandi Ditonellapiaga e Rettore Elisa Noemi Highsnob e Hu Le Vibrazioni Sangiovanni Massimo Ranieri La Rappresentante di Lista Ana Mena

Non possiamo fare a meno di notare l’importanza nei nomi che vedremo salire sul palco. Possiamo oramai affermare, con assoluta certezza, che Amadeus sia riuscito a riportare il Festival al suo storico splendore.