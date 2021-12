Silvia Toffanin, la conduttrice Mediaset in una foto rubata mai vista prima. Lo scatto inedito ha fatto subito il giro del web.

Impeccabile, elegante, ogni parola al posto giusto e momento giusto, il garbo di Silvia Toffanin certamente in questi anni non è passato inosservato. Il suo “Verissimo” in onda su Canale Cinque ancora una volta si è confermato uno dei cavalli di punta delle reti Mediaset. In una tv dove ormai si urla e si ostenta senza alcun rispetto per la propria privacy, la conduttrice è sicuramente l’opposto e questo non può che essere apprezzato dai telespettatori che la seguono con affetto.

In queste ore il web è tuttavia in sussulto per una foto che sta circolando in rete che mostra la Toffanin diversa da come siamo abituati a vederla. Splendida come sempre ma con uno stile che si fatica a riconoscerla.

Silvia Toffanin, come non l’avete mai vista: irriconoscibile

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Da infarto”, Valentina Vignali VIDEO tutorial capelli bollente: l’attenzione è concentrata però su un altro particolare…

Una foto che risale a qualche tempo fa, la conduttrice infatti era in attesa del primo figlio. L’età per la coppia non sembra proprio sia passata, la Toffanin è insieme al compagno – l’imprenditore Piersilvio Berlusconi – camminano in giro per la città mano nella mano.

Una felicità che ancora oggi si percepisce tanto da essere tra le coppie più longeve della televisione italiana. Dal loro amore sbocciato nel 2001 sono nati due figli; Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente di 10 e 6 anni. L’amore fortissimo di un genitore verso un figlio non si riesce a nascondere e Silvia Toffanin infatti in un’intervista ha dichiarato: “sono sicuramente una mamma chioccia, molto presente. Sono meravigliosi e io non posso stare senza di loro“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Alfonso Signorini non riesce a darsi pace: la maledizione che lo perseguita

Una dichiarazione d’amore per i suoi due figli e si impegna a preservarli dalle curiosità e indiscrezioni. La famiglia infatti vive a Portofino in un castello bellissimo proprio lontani da caos cittadino. Ma spesso stanno anche a Milano per assolvere ai rispettivi impegni di lavoro.