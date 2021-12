Quando si parla della “perfezione” di Carolina Stramare i fan chiariscono che non si tratta di una frase fatta. Il suo divino scatto ne è la dimostrazione.

Non perde un colpo la ventiduenne ex “Miss Italia” ed ex co-conduttrice di “Scherzi A Parte”, Carolina Stramare. Amatissima presenza sui social network da diverse annualità, il suo ruolo di influencer, oltre che di affermata modella nel mondo dello spettacolo, vanta al momento una soglia di ben oltre 319 mila follower. Ed un plauso in continuo fermento da parte delle sue ammiratrici in virtù dei suoi sempre nuovi, ed al passo con i tempi, consigli di stile e beauty-routine.

Dopo essersi affermata, tra sogni e sensualità, fra le note protagoniste del nuovo spot pubblicitario del brand di intimo ed abbigliamento, Yamamay, un’altra prorompente novità per la bellissima modella di origini genovesi sembra essere nuovamente alle porte.

“Tentazione divina” Carolina Stramare la giacca si apre è pura estasi su curve di perfezione

L’affascinante nata sotto il segno dell’Acquario, dagli occhi color del ghiaccio e dalla mora chioma raccolta in questo frangente in una semplice coda di cavallo, non ha potuto fare a meno di trionfare anche nella giornata di oggi, attraverso il suo profilo Instagram. Il tutto grazie ad uno scatto dal mix nude ed elegante in total black. Prendendo forse spunto dalle parole di un celebre brano realizzato in questo 2021 dall’arista musicale Santiago, Carolina condivide in didascalia la seguente breve affermazione: “me llama niña“.

Il look sfoggiato dalla Stramare si dimostrerà divenire prima di subito un gradito trionfo. Molti dei suoi ammiratori definiranno infatti la sua mise en place “perfetta“. Ed alcuni, più tardi, come una vera e propria “tentazione divina“.

Nel frattempo, a notare altri significativi dettagli, vorrà cimentarsi una fan della modella particolarmente attenta alle sue pubblicazioni. “Assolutamente fantastica“, esordirà perciò in tal maniera e fra i restanti commenti l’entusiasta utente.

Il make-up, infine, presentatosi dai toni naturali sembrerà risaltare al meglio, e senza necessità di alcuno artificio, la sua “autentica bellezza“.