Nel corso dell’ultima puntata di “The Voice Senior” si è presentato sul palco un concorrente davvero speciale che ha convinto la giuria: di chi si tratta

Archiviata anche la seconda puntata di The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici che lascia spazio alle voci di artisti o appassionati di musica ultrasessantenni. Ancora nella fase iniziale, i giudici –Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Orietta Berti– sono alle prese con le “Blind Auditions”. Uno dei concorrenti a salire sul palco nel corso della puntata andata in onda venerdì 3 dicembre ha stupito per la sua voce e convinto la giuria. Solo in un secondo momento si è scoperto fosse il padre di una delle artiste italiane più famose e amate.

Fabrizio Pausini a “The Voice Senior”, non manca il sostegno della famiglia: “Siamo tutti con te”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Voice Of Italy (@thevoice_italy)

Sul palco di The Voice Senior si è presentato Fabrizio Pausini, pur non presentandosi immediatamente come il padre dell’unica e sola Laura Pausini. Ha lasciato dapprima che fosse la sua voce e il suo talento a parlare per lui, esibendosi in un brano di Aznavour in chiave rivisitata da Sergio Bardotti.

I quattro giudici restano ammaliati dalla sua voce e Fabrizio Pausini conquista ben quattro sì. “L’anno scorso i miei nipoti si divertivano da matti e quindi quest’anno mi hanno convinto“, ha dichiarato spiegando la sua partecipazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gianni Morandi, il messaggio che addolora i fan: ricordo straziante

Gli stessi nipoti che hanno fatto il tifo per lui da casa, come dimostra la foto pubblicata proprio da Laura Pausini sui suoi account social. Lo scatto mostra l’artista insieme alla sorella Paola Pausini e ai loro figli, Cecilia, Matteo e Silvia. “Anche per noi sono 4, anzi 5, sì! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te“, queste le parole di sostegno che si leggono accanto all’immagine condivisa.

Una vita passata all’insegna della musica e una passione che ha trasmesso anche alla figlia, diventata una delle artiste italiane più conosciute e amate al mondo. Il percorso di Fabrizio Pausini a The Voice Senior è appena iniziato ma il pubblico è già pronto a fare il tifo per lui, proprio come la sua famiglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Fedez ce la fa, batte la concorrenza e conquista il posto più ambito

Per il secondo anno il talent condotto da Antonella Clerici ospita il padre di una nota artista italiana. Nella scorsa edizione si presentò infatti Giulio Todrani, padre della cantautrice Giorgia.