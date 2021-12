Il dating show di Maria De Filippi rischia grosso: presentato un esposto per la sua chiusura. Ecco cosa sta succedendo e le motivazioni che hanno spinto il deputato a procedere

Mediaset si trova a dover fare i conti con la possibile chiusura di uno dei programmi più longevi e seguiti della striscia pomeridiana di Canale 5. Si tratta di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che ospita giovani e over in cerca d’amore. Sebbene sia considerato da molti un contenitore di intrattenimento e leggerezza, c’è chi la pensa diversamente. È il caso del deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Del Monaco che ha presentato in Procura un esposto per richiedere la chiusura del programma.

“Nel programma donne derise e offese”: cosa accadrà a “Uomini e Donne” ora?

A confermare la notizia inizialmente circolata sul web è stato Fanpage attraverso un’intervista al diretto interessato. Il deputato Del Monaco dichiara di aver denunciato il programma di Maria De Filippi e di averne richiesto la chiusura. Il motivo avrebbe a che vedere con il ruolo delle donne al suo interno e in modo particolare il loro trattamento.

“Donne derise, offese” -scrive nell’esposto presentato ai Carabinieri della provincia di Caserta- “denuncio la violenza fisica e verbale che caratterizza il programma“. Viene fatto riferimento ai rapporti mostrati a Uomini e Donne e al modo in cui vengono costruiti. Secondo il deputato le persone vengono considerate degli “oggetti” e il linguaggio e la comunicazione secondo la sua opinione sarebbero diseducativi e a tratti “violenti”.

“Un pullulare di umanità che rasenta il ridicolo” -si legge ancora- “tra urla, commenti volgari, accuse infamanti e nemmeno un briciolo di etica“. L’accusa di Del Monaco è chiara, così come la sua richiesta. L’onorevole vorrebbe la cancellazione dal palinsesto del dating show o in alternativa il totale cambiamento delle dinamiche interne.

Sebbene Uomini e Donne sia stato spesso al centro delle polemiche per i suoi contenuti e i suoi protagonisti, nessuno era mai arrivato al punto di esporre ufficialmente denuncia. Cosa accadrà ora al programma di Maria De Filippi?