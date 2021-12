“Verissimo”, l’ospite ha spiazzato Silvia Toffanin: “Non serve avere figli”. A parlare è proprio lei

“Verissimo”, Silvia Toffanin ha ospitato Stefania Orlando, ex concorrente del “Gf Vip” e di “Tale e Quale Show”: la frase che ha spiazzato la conduttrice

Nella puntata di oggi, sabato 4 dicembre, il programma di Silvia Toffanin ha ospitato una donna amatissima dai telespettatori italiani. Stiamo parlando di Stefania Orlando, ex volto del “Grande Fratello Vip” e di “Tale e Quale Show”. Le recenti esperienze televisive della showgirl l’hanno fatta rimbalzare al centro dell’attenzione mediatica.

Ai microfoni di “Verissimo”, la Orlando si è aperta in merito ad una questione piuttosto delicata, relativa ai mesi successivi alla fine del “Grande Fratello Vip”. Per Stefania, tornare alla normalità non è stata sicuramente un’impresa facile. Affranta, la showgirl ha addirittura ammesso di aver affrontato una crisi matrimoniale: le affermazioni che hanno sconvolto Silvia Toffanin.

“Verissimo”, Stefania Orlando spiazza Silvia Toffanin: “Non serve avere figli”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosalinda Cannavò, che figuraccia per l’attrice e Andrea Zenga: “Mi sono vergognata”. Il VIDEO sconvolgente

La confessione di Stefania Orlando ai microfoni di “Verissimo” si è rivelata a dir poco sconvolgente. La showgirl, reduce dall’esperienza di “Tale e Quale Show”, ha ripercorso assieme alla conduttrice i mesi successivi alla fine del “Grande Fratello Vip”. Mesi in cui, per la Orlando, il ritorno alla normalità è stato più difficile del previsto. Il turbamento emotivo che la showgirl ha vissuto l’ha addirittura portata ad attraversare una crisi matrimoniale con il marito Simone.

“Non è che non lo amassi più, ma ero chiusa a riccio e non riuscivo a recuperare i rapporti che avevo prima“: queste le parole di Stefania, che ha ammesso di aver affrontato un periodo di profonda depressione. Fortunatamente, la vicinanza del marito le ha permesso di ritrovare l’equilibrio tanto agognato: “Lui è l’unico che mi ha capita ed aspettata. Ha capito che anche se ero tornata fisicamente, non lo ero con la testa“.

In seguito, Silvia Toffanin ha posto all’ex gieffina una domanda davvero scomoda: “Avete mai pensato all’adozione?“. La Orlando, che non si è minimamente scomposta, non ha trattenuto la propria reale opinione in merito all’argomento: “Penso che per adottare sia tardi, ma mi piacerebbe molto aiutare famiglie con disagi economici. Credo che per essere mamma non serva avere figli“. Una risposta che ha pienamente soddisfatto la conduttrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Flavio Insinna costretto all’addio: fatto fuori e sostituito, retroscena clamoroso

Senza dubbio, l’anno appena trascorso si è rivelato denso di cambiamenti e di grandi emozioni per la showgirl. Secondo i followers, non è da escludere che la Orlando, nei prossimi mesi, possa addirittura arrivare a condurre un programma tutto suo. Le premesse, in tal senso, ci sono tutte.