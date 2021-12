“Amici 21”, lacrime e disperazione in puntata: “Non ci posso credere”

Amici di Maria De Filippi: durante l’ultima puntata ci sono state diverse eliminazioni. Tra questi, dopo tre mesi è stato Tommaso ad abbandonare la scuola

È andata in onda oggi una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Il Natale si sta avvicinando, sono quasi conclusi i tre mesi degli allievi all’interno della scuola e sta cominciando la corsa disperata verso il serale del programma. Ogni settimana in studio si tiene una gara di canto, e di volta in volta sta diventando sempre più difficile per chi viene chiamato a giudicare, scegliere chi mandare in sfida. La scorsa settimana è stato il turno di Tommaso: il cantante si è esibito oggi contro Crytical ed è stato eliminato definitivamente.

Amici di Maria De Filippi, Tommaso viene eliminato dalla scuola

Maria De Filippi ha cercato di consolare l’allievo, ricordandogli che è giovanissimo, che ha due bellissimi inediti e che la sua carriera non finisce nello studio di Amici. I suoi compagni di scuola hanno reagito con poco stupore alla sua eliminazione perché hanno visto Tommaso tremendamente demoralizzato nelle ultime settimane, e sanno benissimo che smettere di credere in se stessi può essere la propria fine.

Infatti Tommaso oggi è stato eliminato e ha trovato conforto nei suoi compagni, che si erano affezionati a lui e al modo in cui passava le sue giornate in casetta a cantare e ad intrattenere tutti. Luigi e LDA sono quelli che hanno reagito peggio, perché si erano molto legati al ragazzo, ma anche gli altri si sono commossi molto durante il momento dei saluti.

Lorella Cuccarini, che era la sua insegnante, ha cercato di rincuorarlo dicendogli di guardare il bicchiere mezzo pieno. Lui, tra le lacrime e i singhiozzi, l’ha salutata e ringraziata con affetto.