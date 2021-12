“Amici”, un ex allievo del programma ha raccontato a Silvia Toffanin un’esperienza drammatica: “Sono stato in coma per 7 giorni, ho rischiato di morire”

Aka7even è uno dei cantanti che, nel corso della passata edizione di “Amici”, è riuscito ad accattivarsi maggiormente il favore del pubblico a casa. Il rapper – il cui vero nome è Luca – ha sfornato singoli di successo come “Loca” e “Mi Manchi“, che per svariate settimane sono risultati essere tra i brani più ascoltati nella piattaforma di Spotify.

Per il giovane, la carriera musicale è solo agli inizi. Aka7even, selezionato da Amadeus per partecipare alla prossima edizione di “Sanremo” in qualità di Big, ha tutte le carte in regola per fare di questa passione il mestiere della vita. Il suo passato, tuttavia, è contrassegnato da un avvenimento a dir poco raccapricciante: all’epoca, la famiglia del cantante aveva temuto il peggio.

“Amici”, paura per l’ex allievo del programma: “In coma ho rischiato di morire”

All’età di solamente sette anni, Aka7even – ex volto della passata edizione di “Amici” – ha affrontato una sfida che lo ha messo seriamente a dura prova. Il rapper, a seguito di una crisi epilettica provocata da un virus, si è infatti ritrovato in coma per circa una settimana. Le dichiarazioni che il cantante ha rilasciato ai microfoni di “Verissimo” sono davvero raccapriccianti.

“Il virus aveva attaccato il cervelletto, i medici dissero ai miei genitori che il risveglio sarebbe stato impossibile“: queste le parole di Aka7even, che ha deciso di raccontare la propria esperienza all’interno di un’opera autobiografica, dal titolo “7 vite”. “Il coma è durato sette giorni” – ha spiegato l’artista ad un’incredula Silvia Toffanin – “Da qui il titolo del libro che si rifà alle sette vite dei gatti“. Una drammatica esperienza, quella narrata dal cantante, che si è fortunatamente conclusa con un lieto fine.

Prossimamente, Aka7even concorrerà a “Sanremo 2022” nella categoria dei Big. L’esperienza di “Amici” ha sicuramente aperto al cantante moltissime possibilità, che gli permetteranno di dar prova del suo indiscusso talento.