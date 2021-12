Anna Tatangelo senza freni sui social: la conduttrice ha postato uno scatto in cui indossa una camicia che non copre il suo balcone devastante.

Anna Tatangelo sta prepotentemente entrando nelle case degli italiani: Mediaset ha scelto di mettere la bellissima cantante in diversi programmi di punta. Proprio ieri, ad esempio, è terminata l’ultima edizione di ‘Scene da un matrimonio‘, vecchio format riportato in tv dall’azienda con la nativa di Sora alla conduzione.

Anna, questa sera, sarà come al solito presente ad ‘All Together Now’: la 34enne fa parte della giuria della sfida musicale. Per questo motivo, l’artista ha scelto i social network per svelare l’outfit impressionante che ha scelto. “Alle 21.20 su canale 5 inizia #alltogethernow Vi aspettiamo!”, ha scritto in didascalia. Come se non bastasse, la classe 1987 ha preannunciato una sorpresa.

Anna Tatangelo, vestito stretto da paura: che bombe

Anna ha scelto di far impazzire tutti i suoi ammiratori condividendo uno scatto in cui indossa un vestito super stretto che mette in risalto ogni singolo lato del suo corpo magnifico. La gonna copre solo la metà delle sue gambe chilometriche, ma è il lato di sopra ad essere a dir poco bollente.

La camicia è scoperta proprio sul seno: le sue bombe sono quindi in bella mostra. Ovviamente tutti stanno commentando con grande interesse e velocità, inondando lo spazio dei commenti con complimenti di ogni tipo e con apprezzamenti. Qualche fan, inoltre, sottolinea la propria tristezza per il fatto che ‘Scene di un matrimonio’ sia finito.

Anna non delude mai su Instagram: ogni singola volta sa sempre come far accelerare i battiti dei suoi ammiratori e dei suoi seguaci. Con una bellezza così e con un fisico illegale, la Tatangelo fa sempre il pieno di likes e di commenti con una facilità imbarazzante.