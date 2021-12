Aurora Ramazzotti tra mamma e papà, la foto per il suo compleanno che scioglie il web. Amore, felicità e bellezza: l’influencer condivide con i fan il giorno speciale

Punto di riferimento per le giovani generazioni, Aurora Ramazzotti ha saputo creare il proprio percorso nel mondo dello spettacolo nonostante la celebrità dei due genitori. Nella giornata di oggi 5 dicembre compie 25 anni, e la sua giovane età ne evidenzia ancora di più l’indiscutibile talento.

Sono già numerose le esperienze compiute dall’influencer che in televisione e in radio ha saputo farsi spazio con umiltà e tanto impegno. “X Factor“, “Le Iene“, sono autorevoli i nomi delle trasmissioni a cui prende parte, ma la sua attività si concentra principalmente su Instagram.

È con simpatia e spiccata ironia che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti conquista gli utenti, vantando oltre 2 milioni di followers. Non solo leggerezza, gli argomenti della giovane star del web comprendono anche importanti tematiche.

Paladina del body positivity, si è posta in prima linea per difendere l’accettazione, a partire dal mostrare le immagini del suo corpo senza filtri, a partire dalla pelle del viso colpita dall’acne. Ed è proprio sul social che l’influencer decide di condividere con i numerosi fan i suoi festeggiamenti, in compagnia di mamma e papà, in una foto che emoziona il social.

Aurora Ramazzotti compie 25 anni: l’amore di mamma e papà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Il valore della famiglia è senza dubbio primario per Aurora Ramazzotti, che condivide un legame profondo e speciale con entrambi i genitori. Nonostante la separazione tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avvenuta nel 2002, l’armonia non è mai mancata nella vita dell’influencer. Lo dimostra con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, dove si mostra avvolta dall’affetto di mamma e papà, in un abbraccio che travolge d’emozione i fan.

Posta in mezzo tra la conduttrice ed il cantante, sorride all’obiettivo mentre riceve da loro un bacio sulle guance, mostrandosi in un perfetto quadro di felicità che supera qualsiasi pregiudizio. “Love” è la descrizione dell’influencer al post, che dell’amore si fa simbolo tanto ne contiene. Per l’occasione del suo 25esimo compleanno indossa un dolcevita nero e dei pantaloni di pelle rossi, e tutta la semplicità che contraddistingue da sempre la sua personalità.

Questo uno dei motivi dell’infinita ammirazione che riceve quotidianamente dai numerosi fan, che non perdono l’occasione per rinnovare il loro affetto nei suoi confronti, in un coro di auguri che stenta ad esaurirsi.