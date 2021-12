Baci infuocati al “GF Vip”. Scoppia la passione nella casa più spiata d’Italia

Si sono riavvicinati dopo un periodo di lontananza nella casa del GF Vip: stiamo parlando di Sophie Codegoni e di Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip. I due sono entrati nel programma senza avere la minima idea del fatto che si sarebbero ritrovati a provare un’attrazione così forte l’uno verso l’altro, soprattutto perché lui aveva una fidanzata e diceva di essere molto innamorato di lei. Nel giro di poche settimane sono cambiate totalmente le carte in tavola e Gianmaria ha deciso di lasciare Greta per corteggiare e scommettere tutto sulla bella Sophie.

GF Vip, si riaccende la passione tra Gianmaria e Sophie

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Amici”, paura per l’ex allievo del programma: “In coma ho rischiato di morire”

I due hanno avuto un tira e molla continuo all’interno del programma, fino a che non è arrivato un punto di rottura che sembrava definitivo: lei gli aveva urlato contro di tutto, dicendogli di lasciarla stare e riuscendo finalmente a distaccarsi da lui. Lei non voleva avere più niente a che fare con lui e gli ha ripetuto più volte che non lo riteneva l’uomo adatto a lei.

Proprio quando i due sembravano essersi allontanati del tutto, durante una festa e con la complicità di un po’ di alcol, è scattato un bacio tra di loro sotto le coperte. Il giorno dopo lei ha definito questo bacio un vero e proprio disastro, e invece ieri sera si sono lasciati nuovamente andare alla passione scambiandosi un bacio intenso davanti ai loro compagni di avventura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Royal Family, Principe Carlo e Harry: tra loro cambia tutto, accade l’mpensabile. Retroscena spiazzante

Stavolta Sophie non si è pentita, è ben felice di come stanno procedendo le cose tra lei e Gianmaria e per il momento non ha ancora intenzione di mettere un nuovo punto alla loro frequentazione.