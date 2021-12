Milly Carlucci ha incassato un duro colpo. Una rivelazione su “Ballando con le Stelle” ha fatto tremare la conduttrice.

Sgomento e dispiacere. Arriva una pesante stoccata per Milly Carlucci a seguito dell’ultima puntata di “Ballando con le stelle“.

Alla guida del format fin dalla sua prima edizione, risalente al 2005, sta conducendo con successo anche quest’anno la trasmissione dedicata al mondo della danza con entusiasmo. Entusiasmo spento da una notizia negativa che ha tolto il sorriso alla presentatrice, tra le più apprezzate in Italia.

Alla sua settima puntata, è stato un appuntamento decisivo con cui sono stati nominati i semifinalisti del format e che ha visto l’uscita di Memo Remigi.

Inoltre a catalizzare l’attenzione la showgirl genovese Sabrina Salerno che ha riabbracciato la sorella dopo anni di lontananza. Nonostante il turbinio di emozioni vissute arriva una batosta per il programma.

Milly Carlucci, incassa un duro colpo: sconfitta per “Ballando con le Stelle”

Amato dal pubblico, “Ballando con le stelle” ha conquistato anno dopo anno gli spettatori, tanto che è uno dei programmi più amati. Nonostante questo arriva un risultato negativo riguardante i suoi ascolti che ha colpito la conduttrice nel vivo.

A sorpassare il format, un altro in onda nel suo stesso orario, protagonista assoluto dello share nel panorama del palinsesto.

Si tratta di “Tu sì que vales”, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, in cui ha catturato l’attenzione uno scherzo rivolto a Sabrina Ferilli.

Sono i dati a dimostrare come la trasmissione della moglie di Costanzo, alla sua finalissima, abbia sorpassato quella di Milly: sono 3.750.000 gli spettatori incollati su canale 5, mentre su Rai1 3.715.000.

Dai dati si percepisce a colpo d’occhio come la De Filippi abbia ottenuto ascolti più alti rispetto alla Carlucci, che ha dovuto così incassare il colpo. Dopo questi dati nefasti, per Milly la rivincita potrà arrivare nella prossima puntata, con la speranza di salire in vetta dei format più visti con il suo Ballando.