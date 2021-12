Belen Rodriguez ha trascorso un weekend di relax a due con una persona davvero speciale. La showgirl argentina ha deciso di dedicarsi alcuni giorni di completo riposo in compagnia del figlio.

Lei e il piccolo Santiago si sono rifugiati in questo fine settimana presso il Bulgari Hotel di Milano, per godersi alcuni momenti di pace e intimità tra madre e figlio.

Sarà stato forse perchè il piccolo risente delle attenzione mancanti a causa del recente arrivo della sorellina? In ogni caso il tempo che Belen ha ritagliato solo per lui sarà stato sicuramente molto apprezzato dal figlioletto.

Santiago che ormai ha 8 anni è il primogenito della showgirl, avuto con l’ex marito, il ballerino e showman Stefano De Martino.

Il weekend della “coppia” è stato ben documentato dalla Rodriguez tramite i suoi canali social, soprattutto su Instagram, che sembra essere il social preferito della modella argentina.

Santiago entusiasta dell’iniziativa

Stories, video e post sono stati pubblicati in grande quantità per permettere a tutti i fan dei due di tenersi aggiornati sul loro weekend di relax.

Santiago si è mostrato super entusiasta dell’iniziativa e della possibilità di trascorrere del tempo da solo con la mamma. Tra i due c’è un legame molto profondo, ma i mille impegni nel mondo dello spettacolo della madre la tengono per lunghi periodi lontana da casa; avere la possibilità di godersi liberamente l’amata mamma sarà stata per il piccolo una gioia incontenibile.

Nelle stories della showgirl, il figlio di Stefano De Martino, appare in preda all’euforia, pieno di gioia, pronto a mettere da parte i suoi giochi elettronici per dedicarsi completamente a giocare con la giovane mamma.

Giorni trascorsi in pieno spirito natalizio come si vede dal cappello di Babbo Natale indossato dal bambino, già pronto per l’imminente festività.

Una cena a due nel lussuoso ristorante dell’albergo, il meritato riposo e il risveglio accompagnato da una gustosa colazione servita in camera. E ancora momenti di relax trascorsi all’interno della spa della location.

Un paio di giorni trascorsi lontano da casa e dal compagno Antonino Spinalbese che invece ha colto l’occasione per trascorrere qualche giorno con la piccola nuova arrivata Luna Marì.