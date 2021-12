Charlene di Monaco e Alberto sempre più ai ferri corti: l’ultima umiliazione pubblica di lei fa discutere

L’amata principessa è sempre più distante dal suo popolo, in molti vociferano che si sia una profonda crisi coniugale alla base di tutto.

Poche settimane fa l’avevamo vista scendere dall’aereo per riabbracciare i suoi figli Jacques e Gabriella e presenziare così alla festa nazionale del 19 novembre.

Secondo la rivista Ici Paris, però, Charlene di Monaco sarebbe stata nuovamente ricoverata in ospedale. Stavolta di stratta in uno dei centri più esclusivi in Svizzera, seguita da un’equipe di medici tra i migliori al mondo, tanto che ancora secondo la rivista, si dice che Alberto sborserà 300mila euro al mese per le sue cure.

Intanto però i giornali di gossip sostengono che alla base del malessere di Charlene ci sia anche una forte crisi di coppia. È delle ultime ore la notizia di un recente episodio di umiliazione pubblica a cui lei avrebbe preso parte.

Charlene in lacrime, il gesto di Alberto è inspiegabile

In questi giorni sono molte le voci sul suo stato di salute, si parla di “prostrazione generale”, “dipendenza sa sonniferi”, ma nulla è stato confermato dalla corte reale. Ci sarebbe anche il magazine francese Voici che ha raccontato di una crisi di rabbia a Palazzo, sfociata in un’aggressione a una delle dame di compagnia di Charlene.

Quel che è certo è che la principessa sarà distante dalla famiglia il prossimo 10 dicembre per il compleanno dei gemelli. Potrebbe esserci alla base una forte crisi sentimentale tra la coppia?

Forse sì, forse no. Dal Daily Best è però stato anche riferito tramite una fonte vicina ai reali monegaschi, che in una recente cena a Palazzo lei si sarebbe disperata a tavola di fronte alla totale indifferenza del marito che non ha battuto ciglio alla vista delle sue lacrime.

Un’umiliazione pubblica per lei, oppure del malessere esternato davanti ad un Alberto che ha cercato in tutti i modi di non dare aria ad un fuoco di paglia che altrimenti sarebbe stato ancor più esplosivo?

Non se ne conoscono le ragioni effettive, si attendono al momento solo maggiori aggiornamenti sullo stato di salute di Charlene per capire come e quando potrà tornare a casa dalla sua famiglia.