L’aria del Natale ha invaso anche la nuova casa di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha allestito il suo albero di Natale insieme al suo aiutante preferito, il figlio Nathan Falco. Un momento dal sapore magico e pieno di felicità che Eligreg ha voluto condividere con i suoi tanti follower su Instagram.

Un modo per mostrare, ancora una volta, come per lei il senso di unione, di famiglia, di tradizione sia essenziale e le feste di Natale raccontano proprio questo. Da buona donna del Sud ha fatto tutto da sola insieme al suo piccolo, il figlio nato dall’amore con Flavio Briatore.

“Fare l’albero di Natale è un momento a cui tengo tantissimo…Ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia quando lo addobbavo con la mia mamma, il mio papà e Marzia. Ogni anno per me e Nathan è un momento di complicità e magia per me irrinunciabile 💙” ha raccontato.

E dopo gli addobbi natalizi un momento di relax per Elisabetta Gregoraci che ci trasmette tanta gioia e serenità. Lo fa con una foto in bianco e nero ed un sorriso magico. È proprio questo dettaglio che colpisce il cuore dei suoi follower e lo conquista ancora una volta.

Seduta su una poltrona, in versione molto casual, Eligreg porta le gambe al petto, infila le braccia tra le gambe e sorride. Tutto si illumina su Instagram e per lei fioccano solo complimenti e belle parole.

“Start the weekend with a smile 🖤” scrive l’ex moglie di Flavio Briatore a corredo del suo scatto e per lei arriva subito una carrellata di like e commenti. Tutti si concentrano sul suo sorriso, su quanto sia bello e magico, consigliandole di non perderlo mai perché è prezioso.

“Perché il tuo sorriso è la certezza più grande”, “Sorridi tu, sorridiamo noi ❤️” alcune delle belle parole che le dedicano i suoi fan e poi c’è anche chi le dice: “Come si fa ad essere così perfetta”.