“Sono tanto felice”, Emma Marrone e la notizia che tutti stavano aspettando: la cantante è fuori di sé, la FOTO lo dimostra

Emma Marrone è fuori di sé dalla gioia. Il 2021 si conclude con una notizia inaspettata che fa commuovere i fan: “Sono tanto felice”

Il 2021 si conclude con una notizia inaspettata ma a dir poco strabiliante per Emma Marrone. La cantante, il cui successo è ormai da molti anni inarrestabile, è attualmente impegnata ad “X Factor” nel ruolo di coach. Il suo obiettivo? Quello di garantire a Gianmaria, unico membro della sua squadra, di trionfare nel corso della finalissima, prevista per giovedì 9 dicembre. Nel frattempo, attraverso i social, la salentina ha comunicato al pubblico una novità che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. La commozione dei suoi followers non si è fatta attendere.

“Sono tanto felice”, Emma Marrone e la notizia che tutti stavano aspettando – FOTO

A distanza di dieci dalla vittoria del “Festival di Sanremo“, Emma Marrone tornerà a concorrere nell’ambito della gara canora più attesa dagli italiani. Come recentemente svelato dal conduttore Amadeus, infatti, la salentina farà parte dei 22 Big che si affronteranno a colpi di inediti sul prestigioso palco dell’Ariston.

Nel 2012, la Marrone si era guadagnata il primo gradino del podio grazie al singolo “Non è l’inferno“, dopo che, nell’anno precedente, aveva tentato di aggiudicarsi la vittoria accanto ai Modà, con il brano “Arriverà“. Successivamente all’annuncio di Amadeus, la cantante ha pensato bene di pubblicare una foto attraverso cui ringraziare i fan del loro immancabile supporto.

“Sono tanto tanto felice! Ci vediamo a Sanremo e so che Voi sarete con me! Daje“: queste le dichiarazioni di Emma, che nello scatto esibisce un sorriso di pura gioia. Tramite le mani, la Marrone ha persino mimato un cuore da indirizzare ai suoi migliaia di fan: l’ennesima prova del buonumore che sembra averla travolta.

Nei commenti, gli utenti le hanno palesato la loro profonda commozione. “A 10 anni dalla vittoria festeggiamo con un ritorno“, “Ho urlato dalla gioia, sempre con te!“: queste le parole dei followers della cantante, che non hanno saputo contenere l’emozione.