Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono rincontratati per una occasione speciale: la foto pubblicata dalla figlia Aurora ha commosso il web

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati una delle coppie più amate del mondo della televisione italiana. Si sono conosciuti quando lei era a malapena una ragazzina sconosciuta e lui un cantante già famosissimo. Quando il suo sguardo incrociò quello di Michelle per la prima volta, capì subito che sarebbe stata una donna molto importante per lui e per questo decise di correre a cercarla, di corteggiarla, di conquistarla e poi di sposarla. I due hanno avuto una splendida figlia insieme: Aurora Ramazzotti.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme per il compleanno della figlia Aurora

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a A u r o r a R a m a z z o t t I ( @ t h e r e a l a u r o r a g r a m)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Amici”, paura per l’ex allievo del programma: “In coma ho rischiato di morire”

Il loro matrimonio è terminato troppo presto, le loro strade si sono sperate e sono oramai tanti anni che non stanno più insieme. Entrambi sono andati avanti con altre persone, hanno avuto figli con loro nuovi partner e Aurora ha tantissimi fratelli e sorelle a cui è estremamente legata. Eros e Michelle, invece? Sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia, nonostante Aurora oramai sia diventata grande.

Proprio un paio di giorni fa, Aurora ha compiuto 25 anni. Un traguardo importante che ha deciso di festeggiare con tutte le persone più importanti della sua vita e, ovviamente, anche con la mamma ed il papà. Per l’occasione, Aurora ha deciso di pubblicare un adorabile scatto in cui Eros e Michelle la baciano entrambi con amore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Royal Family, Principe Carlo e Harry: tra loro cambia tutto, accade l’mpensabile. Retroscena spiazzante

La foto ha raggiunto un numero incredibile di likes in pochissimi minuti: dopo così tanto tempo, è stato bello per il web vedere la famiglia Hunziker – Ramazzotti riunita.