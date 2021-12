Federica Pellegrini, il bacio che non ti aspetti scatta in acqua. La FOTO che ha paralizzato i fan

Federica Pellegrini, il bacio che non ti aspetti scatta proprio in acqua. La foto ha immobilizzato i numerosi fan della nuotatrice

In queste ultime settimane, la stragrande maggioranza dei giornali sta dedicando spazio a Federica Pellegrini, l’immensa atleta che ha contribuito a fare la storia del nuoto italiano. La compagna di Matteo Giunta ha definitivamente salutato lo sport che le ha cambiato la vita tramite un’ultima competizione, da lei ribattezzata “Last Free 200”.

Si trattava dei campionati italiani in vasca corta tenuti a Riccione. La Pellegrini, consapevole che quella sarebbe stata la sua ultima gara, non ha nascosto il profondo turbamento attraversato. Proprio quest’oggi, in aggiunta, la Divina ha pubblicato uno scatto che ha lasciato il pubblico di sasso: il bacio è arrivato all’improvviso, mentre la nuotatrice si trovava in acqua.

Un addio sofferto e a tratti inaccettabile, quello che Federica Pellegrini ha dovuto dire al nuoto. Con i campionati italiani in vasca corta, l’atleta ha chiuso un cerchio apertosi molti anni fa, che le ha permesso di trionfare nelle competizioni di tutto il mondo. Anche nel corso dell’ultima gara, la Divina si è confermata la campionessa da battere, avendo ottenuto una vittoria schiacciante sugli sfidanti.

In questi giorni, la Pellegrini è molto attiva su Instagram, la piattaforma in cui sta postando numerose foto che vogliono simboleggiare il suo addio al mondo del nuoto. Proprio di recente, Federica ha deciso di omaggiare una collega e amica che sembra davvero essere entrata nel suo cuore: si tratta di Femke Heemskerk, nuotatrice di nazionalità olandese.

“Per tutte le nostre sfide, i tuoi sorrisi, per i momenti fianco a fianco, per la persona che sei, ti auguro tutta la felicità del mondo… ci vediamo molto presto Fem“: queste le parole che Federica ha dedicato all’amica e collega. Nella foto, il bacio che le due si sono scambiate ha lasciato gli utenti senza parole.

“Questa foto vi rappresenta perfettamente. Vi amo“, ha risposto un fan, pochi minuti dopo la pubblicazione del post. Per la nuotatrice, i likes si sprecano.