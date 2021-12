Fedez. Dopo la RAI arrivano i guai con Mediaset. Ha stuzzicato la persona sbagliata

Fedez. Il noto rapper e ormai anche avviato personaggio televisivo ha fatto una dichiarazione pericolosa. Lui stesso si è accorto della gaffe

Facendo un balzo indietro di qualche mese, ricorderete senza dubbio la polemica che è scoppiata tra il rapper Fedez e i vertici Rai in seguito a quanto avvenuto sul palco del tradizionale concerto del Primo Maggio.

Il cantante ha pronunciato un discorso a favore del Ddl Zan e dei diritti LGBT in Italia, facendo nomi e cognomi e riportando citazioni omofobe di esponenti politici in particolare del partito della Lega. Da quanto emerso, il suo intervento è stato considerato inopportuno e ha subito un tentativo di censura, testimoniata dallo stesso Fedez sui suoi canali social. Questo ha inevitabilmente portato a una frattura indelebile con le reti di Stato, compromettendo anche eventuali partecipazioni del cantante alle future edizioni del Festival di Sanremo. Non sono finiti i guai per lui: potrebbe aver scatenato un piccolo screzio anche con Mediaset.

Fedez si è spinto oltre. A riprenderlo è Chiara Ferragni

Fedez è sempre più lanciato novello personaggio televisivo. Lo abbiamo visto presentare la prima edizione su Prime Video del game show dedicato a famosi comici dal titolo “LOL – Chi ride è fuori”; è stato annunciato che ne prenderà le redini una seconda volta.

Inoltre, mancano solo pochi giorni all’uscita (9 Dicembre – sempre sulla piattaforma targata Amazon) di “The Ferragnez”, serie TV che strizza l’occhio a “Al passo con i Kardashian”.

Fedez ha da poco rilasciato il suo ultimo singolo tratto da “Disumano”, nuovo album uscito venerdì 26 novembre. In merito a questo, il rapper ha fatto un annuncio che potrebbe metterlo in una posizione scomoda con Mediaset.

Ha fatto uno spoiler immane che probabilmente sarà poco gradito da uno dei personaggi più potenti delle reti del Biscione, Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto: “La notizia è che, non so quando, andrò ad ‘Amici’ per cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia coi ragazzi, coi ballerini, di insegnarmela e ballarla mentre canto il pezzo”.

A rimetterlo in riga è stata prontamente la moglie Chiara Ferragni che gli ha fatto intuire la gaffe. Per questo motivo Fedez ha concluso dicendo ai propri fan: “Piccolo dubbio, quella piccola cosa che vi ho detto di ‘Amici’, non so se potevo dirla. Mi ha fatto venire il dubbio mia moglie e forse non mi chiameranno più”.