Si sa molto poco della bellissima fidanzata di Flavio Insinna. Adriana Riccio – questo il nome della donna che ha rubato il cuore al conduttore – è d’altronde una persona estremamente riservata. Pochissime le informazioni che si possono carpire su di lei attraverso il profilo di Instagram. Tra le sue passioni c’è indubbiamente lo sport: come rivelato dalla descrizione, infatti, la Riccio è insegnante di taekwondo e boxe.

Tra lei e Flavio, la scintilla si accese diversi anni fa, quando la donna concorreva ad “Affari Tuoi” come rappresentante del Veneto. Sui social, tuttavia, la coppia cerca sempre di mantenere stretto riserbo in merito alla propria vita privata. Questo fino a pochi giorni fa, quando nel profilo Instagram di Adriana è apparso un video a dir poco sconvolgente.

Flavio Insinna, avete mai visto la fidanzata Adriana? Il VIDEO in cui si mostrano insieme

Pur essendo fidanzati da molti anni, Adriana Riccio e Flavio Insinna non sembrano avvezzi alle manifestazioni d’amore tramite i social. Solo di recente, il conduttore e la compagna hanno deciso di mostrarsi assieme per uno scopo benefico: quello di aiutare l’associazione “Amiche per la pelle” attraverso l’acquisto di un calendario. Per l’occasione, la Riccio ha postato su Instagram una serie di video, che la ritraggono proprio accanto a Flavio.

“Arriva il 2022 con il fantastico calendario Armonia di Amiche per la pelle“, ha esordito il conduttore, nella clip che lo vede protagonista accanto alla compagna. “Qual è il fine? L’acquisto di un’apparecchiatura che andrà a risolvere molti problemi ginecologici che possono avere le donne dopo le terapie antitumorali“: questo il resoconto della Riccio, i cui occhi sognanti non facevano che cercare quelli di Insinna.

Tra Adriana e Flavio, la sintonia e la passione sembra essere alle stelle. Nonostante queste manifestazioni d’affetto siano piuttosto rare, i followers non hanno mancato di apprezzarle: “Siete dei grandi, vi adoro!!“, “Eccezionali“.