Francesca Michielin in completo smoking maschile svela una cruda verità: “Non ero più abituata…”

La cantante ieri sera si è esibita a Firenze in concerto e per l’occasione ha scelto un look magnifico dalla foggia maschile che ha incantato tutti i presenti.

“Non ero più abituata a togliermi il pigiama per uscire la sera🤵🏻‍♀️ Grazie Firenze!” ha scritto la giovane cantante di Bassano del Grappa che ieri sera è salita sul palco del Teatro la Pergola di Firenze per regalare un medley delle sue canzoni più belle.

L’occasione era farsi conoscere ancora di più per la sua incredibile voglia di raccontarsi al mondo: parole d’ordine Luce ed Empatia, che Francesca Michielin ha portato in scena presentandosi con un insolito completo maschile smoking con pantalone militare e camicia molto rigorosa con abbottonatura dorata sul petto e papillon nero in tinta.

Solo i sandali super luminosi che hanno dato un punto luce al look generale. Francesca ha però fatto innamorare anche per i vari interventi che ha rilasciato nel corso della serata, sentiamo cos’ha puntualizzato.

Francesca Michielin si svela: “Empatia è una parola che andrebbe stampata”

Nel corso del concerto la cantante ha alternato momenti di musica con altri di discussione animata con il pubblico seduto in teatro per lei.

Cosa pensi dei social? Le viene chiesto. “È giusto usarli per partecipare ai dibattiti ma bisogna sempre ricordarsi di essere educati e rispettosi“. Si parla poi di empatia:

“Empatia, è una parola che andrebbe stampata. Quando c’è una polemica – dice Francesca – spesso leggo frasi tipo ‘gli uomini non possono parlare di certe cose perché non sono donne’. Il problema è che non ci fidiamo più gli uni degli altri e non possiamo neanche concepire che qualcuno abbia empatia per qualcuno che non conosce. Le persone pensano che una lotta la debba condurre solo chi è coinvolto in quella cosa. E invece le lotte vere sono quelle in cui anche chi non è toccato dalla cosa collabora“.

“Non voglio sembrare matta ma sto veramente provando a lottare ad esempio per tutte le mie colleghe, lotto perché vengano riconosciute per il loro lavoro, i loro sforzi, lotto per le quote di genere nella musica, lotto perché le persone possano dare spazio alle loro lotte a loro volta. Sto cercando di creare più spazi possibili, mi sono impegnata per cercare di creare altro spazio”.

La giovanissima è stata acclamata non solo dai presenti ma anche sui social dove in molti l’hanno ringraziata per il suo contributo prezioso: “Sei sempre più bella e luminosa❤️❤️”, “L’hai fatto per un bene superiore: portare sul palco la tua luce e la tua arte 💛🌟”, “La tua voce ci uccide ogni volta, unica ❤️”.