“Gomorra 5”, Enzo Sangue Blu: i criminali a cui è ispirato il personaggio

“Gomorra 5” è approdato sugli schermi lo scorso novembre. Tra i suoi personaggi immancabile Enzo Sangue Blu: ecco da chi è stato ispirato.

Atmosfere cupe, decessi, alleanze e colpi di scena sbalorditivi. “Gomorra” è tornato sugli schermi alla sua quinta stagione, tenendo incollati gli appassionati della famosissima agli schermi.

Puntata dopo puntata col fiato sospeso si sta assistendo alla guerra tra Ciro e Genny. Tra i tanti personaggi clou della fiction immancabile Enzo Sangue Blu: approdato nella narrazione dalla terza stagione, è interpretato da Arturo Muselli.

Personaggio tra i più dinamici della serie, dagli innumerevoli cambiamenti, è il nipote di o’Santo, appartenente a una nota famiglia del luogo.

Ad ispirare gli ideatori della fiction nella sua creazione le storie di due criminali.

“Gomorra”: chi ha ispirato il personaggio di Enzo Sangue Blu

Gli sceneggiatori di “Gomorra” per creare il personaggio di Enzo Sangue Blu si sono ispirati a persone realmente esistiti.

Si tratta di Emanuele Sibillo e Walter Mallo. Il primo, noto con il nome di ES17, è un boss dei Decumani, membro di un gruppo del clan Contini.

Il secondo invece ha affrontato a muso duro i Lo Russo per ottenere il dominio dello spaccio di droga delle piazze. In particolare da quest’ultimo Enzo ha preso una caratteristica particolare del suo aspetto: i tatuaggi.

In questa stagione la storia racconta come il personaggio debba affrontare un periodo cupo. Perso il suo amore di vita, è pieno di rimorsi, per colpa sua si sono spenti molti, e inoltre si trova a combattere una nuova battaglia.

Trasferitosi in un magazzino vetusto, adibito ad abitazione, a riaccendere la sua miccia la scoperta della sopravvivenza di Ciro.

Per scoprire l’evoluzione della sua storia non resta che aspettare la prossima puntata della serie, in onda il 10 dicembre, per poi giungere al termine in quella successiva.

Si tratta dell‘ultimo capitolo della trasposizione in serie dell’omonimo libro di Roberto Saviano, il cui successo è stato incredibile: le sue stagioni sono state trasmesse il 190 paesi, conquistando ascolti da record.