Insigne a un passo dall’Inter. È rottura con De Laurentiis

Il celebre giornalista sportivo, Paolo Bargiggia lancia la bomba di calciomercato in casa Napoli: “Lorenzo Insigne ha un accordo con l’Inter…”.

Dopo l’amarissimo pareggio (2-2) racimolato ieri sera nel turno infrasettimanale di Serie A a Reggio Emilia, il Napoli deve guardarsi in casa propria e far fronte ancora una volta alla ‘grana’ Lorenzo Insigne.

Il “Magnifico” di Frattamaggiore è il pupillo di ogni tifoso partenopeo, il quale vedrebbe certamente di buon occhio un eventuale rinnovo contrattuale che non stenta neppure ad arrivare. Alla base dei malumori e delle prestazioni piuttosto sottotono di Insigne è fin troppo palese per gli addetti presupporre un legame non troppo idilliaco con il presidente, Aurelio De Laurentiis.

Il celebre giornalista sportivo in Sky e Mediaset, Paolo Bargiggia studia la situazione dietro le quinte e traccia un quadro ancor più incandescente di quel che sembra.

Per bocca di Paolo traspare una cocente verità che se confermata, a Gennaio potrebbero esserci risvolti importanti

Napoli, Lorenzo Insigne vuole l’Inter: i motivi di un legame con ADL ormai compromesso

L’ambiente Napoli è totalmente cambiato sin dal primo impegno di questa stagione. In città si respira aria di sogni, come ai tempi di Maradona, che nel capoluogo campano riuscì a portare alla sua gente, il fatidico e tanto agognato scudetto.

Tuttavia, la situazione legata al fronte mercato sembra nascondere qualche insidia di troppo, la quale potrebbe scatenarsi definitivamente durante la sessione di riparazione. Il pensiero da questo punto di vista va in direzione di Lorenzo Insigne e delle sue rivedibili prestazioni in campo.

La squadra gira a mille, mentre il “Magnifico” sembra avere una marcia in meno. Si tratta inevitabilmente di questioni ‘fuori campo’ secondo il parere del giornalista, Paolo Bargiggia, che mette in allerta i tifosi azzurri ponendo l’accento sul rapporto ormai deteriorato tra Insigne e Aurelio De Laurentiis.

Il malumore tra i due sembra avere radici piuttosto profonde, che vanno a trovare conferma nel mancato accordo tra le parti per il rinnovo contrattuale.

Ecco perchè secondo il giornalista a Gennaio non è poi così tanto utopistico veder formalizzato un pre-accordo tra Lorenzo e l’Inter che ha studiato e continua a monitorare la situazione del talento di Fuorigrotta da molto vicino.

In molti, a tal proposito si chiedono quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Insigne non avrebbe affatto digerito la ‘sgridata’ nello spogliatoio del numero uno partenopeo, davanti a tutti i suoi compagni.

Il regista e presidente del ‘Ciuccio’ si dice sia stato piuttosto duro e maleducato con il gioiello della Nazionale di Mancini, fresco Campione d’Europa.

L’ultimo sottilissimo filo che lega ADL a Insigne dunque sta per spezzarsi. Una condizione favorevole per l’Inter che tra un mese esatto potrebbe accontentare le richieste economiche del procuratore di Insigne ed abbracciare in rosa l’esterno offensivo, al primo giorno utile dopo l’attuale scadenza del contratto.