Inter e Milan si scontrano sul mercato: derby per il talento brasiliano

Derby accesissimo di mercato tra l’Inter e il Milan. Nel mirino delle due dirigenze milanesi un difensore brasiliano dalla stazza importante.

Il derby di Milano tra Inter e Milan non si gioca soltanto sul campo con l’obiettivo di conquistare la vetta. In vista del mercato di Gennaio, le due dirigenze milanesi vorrebbero ricorrere il più possibile ai ripari, per evitare eventuali brutte sorprese nel corso dei periodi clou della stagione.

Un esempio in tal senso è la società di Via Aldo Rossi, con Maldini e Massara costretti a fare di necessità virtù e aprire anzitempo il portafogli, dopo il grave infortunio di Simon Kjaer.

D’altro canto, l’Inter, forte del patrimonio economico a disposizione di Suning potrebbe anticipare la concorrenza della sua rivale ed evitare che si rafforzi in vista della seconda parte del campionato. La lotta al vertice dunque non si misura soltanto sul campo, ma anche dietro le quinte.

Secondo le ultime indiscrezioni fuori campo, le due società milanesi si starebbero contendendo un portentoso difensore di origine brasiliana, che sta assicurando prestazioni di livello già da tre anni a questa parte

Derby di mercato per il difensore brasiliano: ecco di chi si tratta

La situazione di classifica inizia a farsi davvero interessante con l’avvicinamento dell’Inter alla cima più alta della ‘piramide’. I passi falsi alternati di Milan prima e Napoli poi hanno permesso a Simone Inzaghi di rosicchiare punti importantissimi.

Da quì alla fine della stagione si prospetta con tutta probabilità una ‘volata’ a tre con l’Atalanta e la Juventus appena dietro, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Insomma in Serie A non c’è una vera ‘regina’ tra le compagini che lotteranno per lo scudetto, obiettivo come se non bastasse anche del sorprendente Napoli di Spalletti.

Mai come quest’anno, sul terreno di gioco, la speranza sarà l’ultima a morire, come d’altronde nelle parentesi di calciomercato che verrà. A Gennaio sarà prevista la sessione invernale, quella di riparazione. Anche un solo innesto potrebbe fare la differenza al termine della stagione.

L’ultima ora tra i quotidiani sportivi propone un vecchio pallino della dirigenza rossonera, ovvero Gleison Bremer, roccioso difensore del Torino con il ‘vizietto’ del gol (2 reti all’attivo in questa stagione).

Cairo gioca inevitabilmente al rialzo per la miniera d’oro che si ritrova in casa. Il ragazzo è appetibile anche fuori dai confini, ma la sensazione attuale è che una tra Milan e Inter sarà ad accaparrarselo al termine della ‘telenovela’.

Dal primo Febbraio dunque una delle due realtà milanesi potrebbe avere in rosa Bremer e assicurarsi il restante cammino verso la gloria con una freccia efficacissima al proprio arco: restate aggiornati!