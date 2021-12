Juventus-Genoa le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Genoa gara utile per la sedicesima giornata di campionato, appena terminata.

La Juventus all’Allianz Stadium affronta il Genoa per cercare di conquistare tre punti utili per la classifica che le consentirebbero di rimanere in zona Europa.

I bianconeri passano in vantaggio al 9′ con Cuadrado che direttamente da calcio d’angolo, insacca all’incrocio e sorprende Sirigu.

All’82’ arriva il raddoppio per la squadra di Mister Allegri con Dybala: Bernardeschi suggerisce all’argentino che in diagonale dentro l’area battezza l’angolino.

Juventus-Genoa: le pagelle e il tabellino

JUVENTUS – GENOA: 2 – 0

Reti: 9′ Cuadrado, 92′ Dybala

Juventus (4-2-3-1): Szczesny 6; Cuadrado 7, De Ligt 6, Chiellini 6.5, Pellegrini 6.5 (46′ Alex Sandro 6); Bentancur 6, Locatelli 6.5; Kulusevski 6, Dybala 7, Bernardeschi 6.5 (82′ Rabiot s.v.); Morata 5.5 (72′ Kean 5.5). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Raina, Bonucci, Rugani, De Winter, Arthur, Kaio Jorge, Soulé

Genoa (3-5-2): Sirigu 7; Biraschi 5.5, Bani 5.5 (72′ Vanheusden 6), Vasquez 5.5; Ghiglione 5.5, Hernani 5.5, Behrami 5.5 (58′ Galdames 5.5), Toure 5.5 (58′ Portanova 5.5), Cambiaso 6 (85′ Melegoni sv); Ekuban 5, Bianchi 5 (58′ Pandev 6). All. Shevchenko. A disp. Semper, Marchetti, Sabelli, Masiello, Buksa, Serpe

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 34′ Pellegrini, 50′ Cambiaso, 71′ Morata, 74′ Kean

Nella prossima gara la Juventus sarà ospite del Venezia, sabato 11 dicembre alle 18:00. Il Genoa, invece, affronterà la Sampdoria nel derby della lanterna, venerdì 10 dicembre alle 20:45.