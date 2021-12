Lorena Forteza è stata la protagonista indiscussa del film “Il Ciclone”, la sua bravura fu tale che di lei si innamorò anche Pieraccioni. Che fina ha fatto oggi e soprattutto come vive? Quello che abbiamo scoperto è sconvolgente.

Nata a Bogotá (Colombia) nel 1976, Lorena Forteza è stata la protagonista indiscussa del film “Il Ciclone”. Tutti notarono la sua bravura, anche l’attore Leonardo Pieraccioni che se ne innamorò pazzamente sotto il profilo professionale.

Capelli lunghi castani, fisico snello, sangue caliente e carattere passionale, Lorena fu uno dei sex symbol della fine degli anni ’90. Pieraccioni la notò in una pubblicità di scarpe, decise quindi di ingaggiarla nel suo film dandole la parte di Caterina, una danzatrice.

Purtroppo però non è tutt’oro quel che luccica, la notorietà si è ben presto sgretolata come un castello di carta e Lorena, all’epoca solo una ventenne, non resse il duro colpo del successo.

Cosa fa oggi Lorena per vivere?

Dopo aver cavalcato l’onda della notorietà, a soli 20 anni Lorena ha visto crollare tutto davanti ai suoi occhi. L’attrice non ha retto la troppa notorietà ed ha vissuto un periodo davvero triste fatto di ansia, depressione e malinconia.

Sempre dopo “Il Ciclone”, l’attrice si separò dal marito Damiano Spelta, dal momento che stava male psicologicamente, il figlio Ruben venne affidato al padre.

La sua bellezza latina è stata per lunghi anni martoriata dalla malattia, nel 2002 la ripresa, l’attrice era aumentata di alcune taglie e divenne testimonial di una casa di moda specializzata in capi extra-large.

Dopo due anni l’abbiamo vista durante la programmazione di “Bisturi! Nessuno è perfetto”, l’attrice chiese aiuto allo show per risolvere alcuni problemi di peso che la facevano star male. Nel 2005 ha recitato nel film “Il mondo è meraviglioso” interpretando Elena Martinez.

Grazie all’aiuto dei medici Lorena si è riappropriata della sua vita, ha recuperato il rapporto con il figlio che vive in Italia, mentre l’attrice conduce le sue giornate in Spagna, lontana dai riflettori.

Purtroppo Lorena non ha avuto una vita facile ma quello che è importante è che sia riuscita a trovare un equilibrio.