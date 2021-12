Il talentuoso cantautore è una vera e propria icona di stile: i suoi look non sono mai casuali, anzi rispecchiano i suoi stati d’animo.

Damiano David nasce a Roma l’8 gennaio del 1999 e, già da ragazzino, ha sempre manifestato una grande passione per lo stile rock.

Il noto cantante è famoso soprattutto per essere il frontman del gruppo musicale ‘Maneskin’, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021 per l’Italia e del Festival di Sanremo 2021. Proprio in quest’occasione, il fantastico ventiduenne ha deciso di rivoluzionare il suo look, tagliando le lunghezze dei capelli.

Ad oggi, invece, il taglio è decisamente più morbido: un mix tra una capigliatura elegante ed una molto più rock.

Siete curiosi, però, di vedere i capelli di quando era giovanissimo? Eccolo come non lo avete mai visto…

Damiano David non lascia mai nulla al caso: ogni dettaglio del suo look è sempre curato e studiato!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Royal Family, il retroscena scottante su Harry e William fa tremare la Regina: è caos

L’hair look dello strepitoso cantautore italiano cambia in continuazione. Nonostante lo stile sia stato modificato, ad esempio con delle rasature laterali, l’unico dettaglio che è stato mantenuto nel tempo è la lunghezza alle spalle.

Nella sua vita Damiano David ha più volte provato a decolorare i capelli, fino a farli diventare biondi: questi suoi continui cambiamenti lo hanno portato a diventare una vera e propria icona di stile ed un modello di ispirazione per poter esprimere le proprie emozioni, la propria personalità e i propri stati d’animo, attraverso un semplice look.

Da giovanissimo ha trascorso un periodo con i capelli biondi, lunghi e selvaggi… e voi ve lo ricordate?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Dieta veloce, come perdere 5 kg in 5 giorni ed avere la forma perfetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da maneskin 🇪🇺 (@maneskineurope)

I fan che hanno visto la foto, pubblicata da questa fanpage, sono rimasti scioccati dal cambio look di Damiano ed hanno commentato, esprimendo le loro opinioni. Ecco alcuni dei messaggi lasciati dagli utenti: “Ma quanto eri meglio prima?”; “Sei meraviglioso, stupendo” oppure “Bellissimo!”.