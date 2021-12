“Matrimonio a prima vista”, coppia molto amata si sbottona sul rapporto: “Il segreto per la felicità è solo uno!”

Non stiamo parlando di Martina e Francesco che a settembre hanno celebrato per la seconda volta le nozze, ma di due novelli sposi di MAPV.

La settima stagione del programma tra i più amati di Real Time è concluso, si parla già di una nuova stagione a gennaio 2022 ma nel frattempo facciamo un punto della situazione di chi al momento è ancora insieme.

Di tutte le edizioni sono ancora super uniti Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, ma colpo di scena, anche Jessica Gregorio e Sergio Capozzi che hanno stregato tutti a casa per la loro immensa capacità di adattamento l’uno verso l’altra.

Sui social li vediamo più uniti che mai, e giorno dopo giorno insegnano quanto sia importante comunicare e ascoltarsi per comprendere le rispettive esigenze quotidiane sul breve e lungo periodo. Ma qual è il loro segreto per un rapporto duraturo?

Jessica e Sergio si sbilanciano: parole forti che fanno pensare

Di fronte agli esperti nell’ultima puntata di “E poi” hanno rivelato come stavano in quel momento:

“Sapevamo che sarebbe stato difficile ma speravo funzionasse. L’amore è difficile ma noi siamo la dimostrazione che con il giusto sforzo l’esperimento può funzionare”. Non è però stato fin da subito rose e fiori.

Sergio ha infatti rivelato che: “L’inizio è stato disastroso, e pensavamo di aver fatto un guaio. Ma le cose poi sono andate diversamente dall’apparenza. Non va mai fatto in maniera frettolosa con aspettative e giudizi affrettati. Penso che io e mio marito non ci siamo piaciuti al primo impatto. Ma poi tutto è cambiato”.

Anche Jessica si è sbilanciata però e ha ammesso commossa: “Sergio si è rivelato incantevole. Questo piccolo capitolo della nostra vita è felicità pura. Non so come non posso fare a non amarlo!“.

In una recente diretta Instagram hanno anche rivelato che la cosa che li unisce di più è la differenza caratteriale, ognuno ha i propri spazi, anche ideologici, che permettono ad entrambi di essere più uniti poi nella vita di tutti i giorni e nella costruzione di progetti per il futuro.