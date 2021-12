Milly Carlucci e quel bacio tra Arisa e Vito: svela tutta la verità

La cantante e il ballerino sono senza dubbio una delle coppie protagoniste di questa edizione di ”Ballando con le stelle” e stanno facendo parlare molto di loro. Ecco tutta la verità sul loro bacio.

Vito Coppola è la new entry del programma condotto da Milly Carlucci mentre Arisa sta svelando al pubblico un altro lato di sé, sconosciuto fino a questo momento.

Il ballerino professionista ha mostrato tutte le sue doti e il suo talento, la cantante ha dimostrato di non aver solo una voce da usignolo ma di saper anche ballare.

Ma soprattutto ha messo in scena una sensualità riscoperta che fino ad ora aveva tenuto nascosta al pubblico.

Una femminilità spiccata, seducente e mai volgare.

Arisa e Vito: la verità sul bacio

Dunque, come abbiamo detto Arisa e Vito hanno fatto molto parlare per la loro bravura ma non solo..

Anche per un affiatamento che non tutti si aspettavano.

Tra la cantante e il ballerino è scattato anche un bacio ma lo stesso Vito Coppola, qualche giorno fa, aveva messo a tacere le voci su un loro presunto flirt, chiarendo: “Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma”.

A parlare del loro rapporto è stata la conduttrice di ‘‘Ballando con le stelle’‘, Milly Carlucci che attraverso un intervento a ‘‘La vita in diretta’‘ ha sottolineato: “Cosa nasce da un bacio dato sul palcoscenico, nascerà un amore? Chi lo può dire“.

E a proposito della nuova Arisa ha dichiarato: “Lei è una meraviglia da contemplare, io non parlerei di cambiamento direi semplicemente che la luce si è accesa su di lei. Le donne sono complesse, abbiamo tante sfaccettature ed adesso si è accesa questa della sensualità“.